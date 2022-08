Siatkarze zaczęli od badań

Przed pierwszym treningiem siatkarze przeszli dokładne badania, a poza tym zostały zebrane podstawowe pomiary (tkanka tłuszczowa, wzrost i waga). – Chcieliśmy sprawdzić, w jakiej formie siatkarze wrócili po wakacjach - wyjaśnił Grzegorz Krzan, trener przygotowania fizycznego Indykpolu AZS. - Przeprowadziliśmy także kilka testów funkcjonalnych, które pokazują, w jaki sposób zawodnicy wykonują podstawowe wzorce ruchowe. Wyniki posłużą nam do sporządzenia indywidualnych planów, które pozwolą w najbliższym czasie nadrobić braki.

W pierwszych zajęciach udział wzięli: Bartłomiej Lipiński, Jan Król, Karol Jankiewicz, Dawid Siwczyk, Szymon Jakubiszak, Jakub Ciunajtis. W treningach pomagają również siatkarze z grup młodzieżowych AZS UWM Olsztyn: Kacper Sienkiewicz, Tymon Niedziela, Szymon Ławrynowicz, Maks Witkowski, Adam Ndiaye oraz Julian Kuchta.

Natomiast po zakończeniu sezonu reprezentacyjnego do olsztyńskiej drużyny dołączą: Karol Butryn, Mateusz Poręba, Robbert Andringa, Joshua Tuaniga, Taylor Averill, Moritz Karlitzek (wszyscy przygotowują się do mistrzostw świata) oraz Kuba Hawryluk i Kamil Szymendera (przygotowania do wrześniowych mistrzostw Europy do lat 20).

W pierwszym tygodniu, oprócz ćwiczeń z piłkami w hali oraz siłowni, przewidziane są także zajęcia na basenie oraz boiskach do siatkówki plażowej. – Miałem tylko dwa tygodnie wolnego, podczas których odpoczywałem od siatkówki – przyznaje Bartłomiej Lipiński, przyjmujący Indykpolu AZS. – Później zacząłem przygotowywać się do sezonu, bowiem mój organizm nie lubi zbyt długiej przerwy. Myślę, że jest to optymalne, bo gdybyśmy za bardzo się rozleniwili, to później bardzo ciężko byłoby wrócić na odpowiedni tor. Udało mi się także wystąpić w reprezentacji Polski, więc wakacje były dość pracowite.

W czasie nieobecności Javiera Webera zespół będzie przygotowywał trener Marcin Mierzejewski. Javier rozpocznie pracę z olsztyńskim zespołem niezwłocznie po zakończeniu przez reprezentację USA udziału w mistrzostwach Świata. Szkoleniowiec Indykpolu AZS jest jednym z asystentów Johna Sperawa

- Jestem po to, aby pomóc, staram się to robić najlepiej, jak potrafię – wyjaśnia Marcin Mierzejewski. – Z całą pewnością będzie to dla mnie wyzwanie. Praca z taką grupą zawsze jest wymagająca i pewnego rodzaju nowością. Co prawda to mój piąty rok pracy w Olsztynie, lecz pierwszy raz jestem w takiej roli - przyznaje Mierzejewski.

Pierwszym sprawdzianem dla drużyny z Kortowa będzie turniej czteroosobowej siatkówki plażowej PreZero Grand Prix PLS, który zostanie rozegrany w Krakowie (11-14 sierpnia). Przypomnijmy, iż ekipa ze stolicy Warmii i Mazur będzie bronić tytułu mistrza. Ponadto zawodnicy z Kortowa rozegrają spotkania sparingowe z m.in. Treflem Gdańsk, Ślepskiem Malow Suwałki i LUK Lublin.



Plan przygotowań Indykpolu AZS Olsztyn

* 11-14 sierpnia: PreZero Grand Prix PLS w Krakowie

* 10-11 września: sparingi z Treflem Gdańsk (miejsce do ustalenia)

* 15-16 września: XIII Memoriał Józefa Gajewskiego w Suwałkach (transmisja na sportowych antenach Polsatu)

* 24-25 września: turniej w Nowym Dworze Mazowieckim z udziałem Projektu Warszawa, Ślepska Malow Suwałki i LUK Lublin

* 1 października: mecz z ZAKSĄ w Iławie (inauguracja PlusLigi)