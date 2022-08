Zwycięstwo było blisko...

* Polonia Warszawa - Stomil Olsztyn 1:1 (0:1)

0:1 - Tecław (5), 1:1 - Fidziukiewicz (90+4)

STOMIL: Mądrzyk - Kośmicki (70 Jarzynka), Waleńcik, Tecław, Kubań, Karlikowski - Wójcik (80 Jońca), Shibata (62 Florek), Spychała (80 Szypulski), Żwir - Kurbiel (62 Krawczun)

Trener Szymon Grabowski tym razem nie wystawił identycznego składu w porównaniu z ostatnim meczem. Można było się spodziewać, że po ostatnim słabym występie na ławce rezerwowych zasiądą Szymon Dowgiałło i Mateusz Jarzynka. Do tego w pierwszej jedenastce nie wybiegł Michał Krawczun (prawdopodobnie drobny uraz). Poza tym do stolicy nie przyjechał Dawid Kalisz, który poprzednie dwa spotkania zaczynał w wyjściowej jedenastce.

W tej sytuacji od pierwszej minuty zagrali Lukas Kubań, Bartosz Waleńcik oraz Igor Kośmicki, a po zaledwie pięciu minutach stomilowcy objęli prowadzenie! W pole karne z rzutu wolnego dośrodkował Maciej Spychała, bramkarz Polonii minął się z piłką, która spadła pod nogi Karola Żwira. Ten oddał strzał, po czym piłka wpadła pod nogi Jakuba Tecława, który nie miał problemów z trafieniem do pustej bramki. Popatrzył jeszcze tylko, czy arbiter boczny nie pokaże spalonego i mógł celebrować zdobycie gola.

Od tego momentu Stomil przycisnął, stworzył nawet kilka kolejnych sytuacji, ale w jego akcjach brakowało dokładności. Mimo to na przerwę podopieczni Szymona Grabowskiego zeszli z minimalnym, ale całkowicie zasłużonym prowadzeniem.

W drugiej połowie olsztynianie pilnowali wyniku, jednak kilka razy wyprowadzili też groźne kontry. Niestety, albo w akcjach Stomilu brakowało skuteczności, albo obrońcy Polonii udowadniali, że nie biorą pieniędzy za nic.

Jednak z biegiem czasu gospodarze zyskiwali niewielką przewagę, lecz wynik się nie zmieniał, bo w olsztyńskiej bramce czujny był Mądrzyk, który m.in. w 75. min popisał się interwencją meczu po strzale z 18 m Marcińca.

I gdy wydawało się, że trzy punkty pojadą do Olsztyna, gospodarze przeprowadzili akcję lewą stroną boiska, zakończoną dokładnym dośrodkowaniem wprost na głowę niekrytego Fidziukiewicza, który z kilku metrów uderzeniem głową nie dał najmniejszych szans Mądrzykowi. Do zwycięstwa zabrakło kilkudziesięciu sekund, bo chwilę później sędzia zakończył mecz

Kolejne spotkanie Stomil zagra u siebie z Garbarnią Kraków (6 sierpnia o godzinie 17).