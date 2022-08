Szachowa olimpiada w Indiach

Polskie drużyny mają piąte numery startowe, najwyższe od wielu lat. Faworytami są reprezentanci Stanów Zjednoczonych, ale wydaje się, że także Indie, Azerbejdżan, ale i reprezentacje Polski mogą włączyć się do walki o najwyższe laury – mówi Łukasz Turlej, wiceprezydent Światowej Federacji Szachowej.

W turnieju w kategorii open Polskę reprezentują: Jan-Krzysztof Duda (MOS Wieliczka), Radosław Wojtaszek (Gwiazda Bydgoszcz), Kacper Piorun (Stilon Gorzów Wielkopolski), Wojciech Moranda (Wieża Pęgów) i Mateusz Bartel (Polonia Wrocław). Trenerem oraz kapitanem jest Bartosz Soćko (Hetman Katowice). Z kolei Polki grają w składzie: Alina Kaszlinska (Gwiazda Bydgoszcz), Monika Soćko (Hetman Katowice), Maria Malicka (Czternastka Warszawa), Oliwia Kiołbasa (Gwiazda Bydgoszcz) i Michalina Rudzińska (Strzelec Strzelce Opolskie). Trenerem i kapitanem drużyny jest Marcin Dziuba.

– W polskiej drużynie pierwszy raz zagra Alina Kaszlinska. To dwunasta zawodniczka na świecie, indywidualna mistrzyni Europy, naprawdę fantastyczna zawodniczka, która jest żoną arcymistrza Radosława Wojtaszka i od siedmiu lat mieszka w Polsce – dodaje Turlej (Kaszlinska urodziła się w Moskwie - red.).