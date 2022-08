Gwiazdy zachęcają do sportu

Małgorzata Glinka była najlepszą polską siatkarką pierwszej dekady XXI wieku oraz jedną z najlepszych w tym czasie zawodniczek na świecie. Glinka to 286-krotna reprezentantka Polski, olimpijka (Pekin 2008), dwukrotna mistrzyni Europy (2003, 2005), dwukrotna triumfatorka Ligi Mistrzyń (2011, 2013), zdobywczyni Pucharu CEV (2001) i Pucharu Top Teams (2007).

Nic więc dziwnego, że jej projekt Glinka Academy szybko stał się bardzo popularny w całym kraju. Właśnie w Wałczu trwa drugi obóz sportowy dla młodych siatkarek i siatkarzy - w sumie fundacja Małgorzaty Glinki zorganizuje trzy takie obozy, podczas których z aktywnej formy wypoczynku skorzysta ponad 600 dzieci! Nie tylko z Polski, bowiem na pierwszym obozie byli także młodzi Ukraińcy, dla których - poza treningami siatkarskimi i meczami - przygotowano mnóstwo dodatkowych atrakcji – spływy kajakowe, park linowy, pikniki i wiele sportowych zabaw na powietrzu.

W Wałczu w ramach projektu „Z pasją po zdrowie” zorganizowano także specjalny piknik. Projekt, podobnie jak turnusy wakacyjne, wspierany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W jego ramach młodzi siatkarze mogli nie tylko aktywnie się bawić, korzystając z mnóstwa atrakcji, ale też mogli dowiedzieć się więcej na temat zdrowego stylu życia i odżywania.

– Fantastycznie spędzam czas, odpoczywam i dobrze się bawię, mam nadzieję że tak samo jak nasze 350 dzieci – powiedziała Małgorzata Glinka. – Te wakacje to okazja do jeszcze większej integracji naszych klubów, aktywnego spędzenia wakacji i przede wszystkim naładowania akumulatorów przed nowym sezonem szkolnym.

- Idealny moment na takie wakacje, bo jesteśmy po zakończeniu sezonu i już przygotowujemy się do kolejnego – przyznał Mikołaj Wojtyczka, trener MKS MOS Wieliczka. – Najważniejsze jest to, że mamy okazję zagrać sparingi, wymienić się pomysłami z innymi trenerami i poeksperymentować. A przede wszystkim tutaj tak wiele się dzieje, że nie ma czasu na nudę.

W dotychczasowych edycjach wakacji z Glinka Academy wzięło udział ponad 3000 młodych siatkarek i siatkarzy.

W pracę z młodzieżą zaangażowali się także Sławomir Peszko i Radosław Majewski - byli reprezentanci Polski w piłce nożnej poprowadzą „Piłkarskie Warsztaty z Gwiazdami”, które 7 sierpnia odbędą się w Starachowicach i Końskich. W każdym z warsztatów udział weźmie udział ponad 100 dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych.

– Naszym celem jest popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt i chłopców. W planach jest organizacja takich samych warsztatów, również z udziałem gwiazd piłki nożnej, w Połańcu i Jędrzejowie. Chcemy wyrównać szanse dzieciom i młodzieży w dostępie do sportu niezależnie od statusu materialnego i społecznego rodziców – wyjaśnił Łukasz Korus, członek zarządu ŚZPN. Zajęcia będą miały dwojaki charakter – najpierw dzieci wezmą udział w treningach piłkarskich, konkurencjach i animacjach, a późnej wezmą zagrają w mini-turnieju piłkarskim.

Radosław Majewski i Sławomir Peszko, którzy kiedyś błyszczeli na światowych stadionach, a teraz nadal kontynuują karierę piłkarską w Wieczystej Kraków (III liga), wezmą aktywny udział w zajęciach. Obaj wcielą się w rolę selekcjonerów drużyn w dwóch kategoriach wiekowych, wybierając najlepszych graczy spośród uczestników zajęć. Wybrane przez Majewskiego i Peszkę drużyny rozegrają pod okiem byłych gwiazd piłki nożnej mecze.

W trakcie zajęć młodzi piłkarze będą mogli zapoznać się również z historią walki o niepodległość Polski. – Nasz projekt uwzględnia również program edukacyjny, mający na celu poznanie bohaterów walczących o wolność na terenie województwa świętokrzyskiego. Młodzież będzie mogła dowiedzieć się wiele m.in. o bohaterach walki o niepodległość Wacławie Królu, Adamie Bieniu, Janie Piwniku i Kazimierzu Sykulskim – mówi Jędrzej Stęszewski, prezes Stowarzyszenia „Wczoraj, Dzisiaj, Jutro”.

red