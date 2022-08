Anastazja pobiegła w srebrnej sztafecie

Wśród medalistów znalazła się Anastazja Kuś z AZS UWM. Olsztynianka była jedyną lekkoatletką z Warmii i Mazur, no i trzeba przyznać, że spisała się znakomicie, bowiem sztafeta szwedzka z jej udziałem zdobyła srebrny medal (3.11,30). Przypominamy, że w sztafecie szwedzkiej zawodniczki biegną kolejno 100, 200, 300 i 400 m. Olsztynianka w eliminacjach i finale pobiegła na 300 m. Złoty medal zdobyły Włoszki z czasem 3.11,27. Poza Kuś w srebrnej sztafecie były: Maja Woźniak, Maria Jarosińska i Julia Przewieźlik.

W sumie w Bańskiej Bystrzycy Polacy rywalizowali w ośmiu konkurencjach: badminton, gimnastyka, judo, kolarstwo, lekka atletyka, pływanie, siatkówka i tenis. Biało-czerwonych sportowców zabrakło jedynie w koszykówce i piłce ręcznej. - Nasz dorobek to 20 medali, po pięć złotych i srebrnych oraz dziesięć brązowych – powiedział szef polskiej misji Ireneusz Kutyła. - Bardzo dobrze spisali się lekkoatleci, którym przypadła pierwsza lokata w klasyfikacji tej dyscypliny festiwalu. Wywalczyli 11 krążków - cztery złote, trzy srebrne i cztery brązowe.

W sumie o medale walczyło 2252 sportowców (1127 dziewcząt i 1125 chłopców), natomiast z oczywistych względów do rywalizacji nie zostali dopuszczeni reprezentanci Białorusi i Rosji.

W przeszłości medalistami EYOF byli m.in. pływacy Przemysław Stańczyk, Paweł Korzeniowski i Radosław Kawęcki oraz siatkarze Agata Mróz, Katarzyna Skowrońska, Marcin Możdżonek, Jakub Kochanowski i Bartosz Kwolek.

* Polscy złoci medaliści: Sebastian Antosiak (lekka atletyka, skok wzwyż), Patryk Goszczurny (kolarstwo, wyścig na czas na dystansie 8,4 km), Roch Krukowski (lekka atletyka, rzut oszczepem 700 g), Julia Michałowska (lekka atletyka, pchniecie kulą 3 kg); sztafeta szwedzka (Tomasz Bajraszewski, Radosław Lach, Rafał Dziewięcki, Jakub Szarapo).

Klasyfikacja medalowa

1. Włochy 47 21-12-14

2. Niemcy 32 9-8-15

3. Hiszpania 19 8-7-4

4. W. Brytania 18 7-5-6

5. Węgry 24 6-9-9

6. Francja 17 6-7-4

7. Ukraina 18 6-6-6

8. Rumunia 19 5-8-6

9. Turcja 14 5-8-1

10. Polska 20 5-5-10