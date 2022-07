W Pucharze Polski sypnęło niespodziankami

W Biskupcu na nowo wybudowanym stadionie miejscowa Tęcza, która niedawno awansowała do forBET IV ligi wyeliminowała Polonię Lidzbark Warmiński. Oba zespoły przed sezonem dokonały ciekawych transferów i w tym spotkaniu wszyscy nowi piłkarze zaprezentowali się publiczności. Ostatecznie gospodarze wygrali 3:1, a jedną z bramek zdobył Patrycjusz Malanowski, do niedawna znakomity snajper Błękitnych Pasym.

Z pucharowej rywalizacji opadły także Mamr Giżycko, które w zeszłym sezonie grały jeszcze w III lidze. Podopieczni Przemysława Łapińskiego przegrali 1:2 w Kętrzynie z miejscową Granicą. W 11. minucie gospodarze objęli prowadzenie za sprawą Tomasza Bobrowskiego, ale po kolejnych ośmiu minutach Michał Świderski doprowadził do remisu. Gola na wagę awansu strzelił w drugiej połowie Marcin Spirydon.

Bez niespodzianek obyło się natomiast w spotkaniach naszych III-ligowców: Concordia Elbląg wygrała 9:1 z Agatem Jagłownik, a Sokół Ostróda w Turznicy wygrał 5:1 z Płomieniem. Przypomnijmy, że w środę podopieczni Dominika Bednarczyka w centralnych rozgrywkach Pucharu Polski przegrali z GKS Jastrzębie.

Wróćmy jednak do Wojewódzkiego Pucharu Polski, bo w Zagajach (powiat braniewski, gmina Lelkowo) doszło do sensacji, ponieważ miejscowa B-klasowa Granica wygrała 2:1 z Błękitnymi Orneta. – Moi zawodnicy zagrali bardzo fajną piłkę – powiedział po meczu Jerzy Bukacki. – Widać, że Błękitni Orneta po spadku z IV ligi są w głębokim kryzysie. Straciliśmy gola na początku meczu, a była to praktycznie jedyna sytuacja naszych rywali. Potem oddawali jedynie strzały z daleka, natomiast my w drugiej połowie - przy prowadzeniu 2:1 - powinniśmy spokojnie wygrać wyżej. Bardzo cieszy nas zwycięstwo oraz spora grupa kibiców, która przyszła na mecz - zakończył Jerzy Bukacki.

Niespodzianka była także w Bynowie, gdzie Unia Susz, czołowa drużyna grupy 2 okręgówki, przegrała z miejscowym A-klasowym Kormoranem. Poza tym powody do radości mają także piłkarze Constractu Lubawa (beniaminek okręgówki), którzy wyeliminowali czwartoligową Polonią Iłowo.

EM