Ciężkie przygotowania szczypiornistów

Trener Dariusz Molski zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że po sporych zmianach w składzie oraz jego odmłodzeniu potrzeba wiele pracy, by zbudować zespół, który będzie w stanie jak równy z równym walczyć z ligowymi rywalami.Warmia Energa musi być nie tylko zgrana, ale też odpowiednio przygotowana fizycznie, by znieść trudy gry na zapleczu Superligi.

Olsztyńscy szczypiorniści przygotowania rozpoczęli od indywidualnych treningów, które realizują zgodnie z planami opracowanymi przez Molskiego. Pierwszym sprawdzianem ich aktualnej dyspozycji będzie test, który zostanie przeprowadzony 1 sierpnia na stadionie w Kortowie. Dla zawodników i sztabu szkoleniowego będzie to zarazem pierwsza okazja do spotkania w pełnym gronie. Do zespołu dołączyło trzech zawodników: Damian Szniter, Szymon Mucha i Piotr Skiba, poza tym z Warmią będzie trenować jeszcze dwóch innych graczy, których przydatność szkoleniowiec dopiero oceni.

Przez pierwsze dwa tygodnie sierpnia szczypiorniści Warmii będą szlifować formę w hali w Biskupcu oraz na stadionie. Prawdopodobne rozegrają też sparing ze Szczypiorniakiem Dąbrowa Białostocka.

Natomiast od 15 do 21 sierpnia olsztynianie będą trenować na obozie w zaprzyjaźnionym Hotelu Zamek Ryn - będzie to kolejny etap budowania wydolności i siły. Po powrocie z Rynu Warmia chce rozegrać dwa sparingi z Nielbą Wągrowiec, a 26 sierpnia podczas turnieju w Białej Podlaskiej zmierzy się z miejscowym AZS i Padwą Zamość. Na tym nie koniec, bo na kolejne dni zostały zaplanowane sparingi z Mazurem Sierpc i lokalnymi drużynami. W sumie trener Molski w okresie przygotowawczym planuje rozegrać aż dziesięć meczów kontrolnych.

dryh