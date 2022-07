Gra II liga. W Stomilu potrzeba solidnego napastnika

Piłkarze Stomilu Olsztyn rozegrają w niedzielę pierwsze spotkanie domowe w nowym sezonie II ligi. Podopieczni Szymona Grabowskiego na własnym stadionie zmierzą się z Zagłębiem II Lubin. Początek meczu o godzinie 16:00.

Olsztyński drugoligowiec ma za sobą pierwsze spotkanie w tym sezonie. Przypomnijmy, że w zeszłą niedzielę olsztyńska drużyna zremisowała bezbramkowo z beniaminkiem, Kotwicą Kołobrzeg. Po tym meczu wszyscy w olsztyńskim klubie mają lekki niedosyt, bo z wyjazdowego spotkania można było przywieźć komplet punktów, niestety jednak — jak się nie notuje żadnego celnego strzału, to trudno potem oczekiwać zwycięstwa.

Fani olsztyńskiego klubu przed startem nowego sezonu zwracali uwagę na fakt, że drużynie potrzeba jeszcze minimum jednego napastnika. Obecnie w kadrze jest pozyskany z Olimpii Elbląg Piotr Kurbiel oraz młodzieżowiec z drużyny juniorów, Bartosz Florek.

Działacze Stomilu jednak, póki co, nie zdecydowali się na zakontraktowanie zawodnika ofensywnego, a podpisano umowę z zawodnikiem z formacji obronnej. Przed sezonem szkoleniowiec Szymon Grabowski podkreślał, że chciałby mieć po dwóch graczy na jedną pozycję. W tym sezonie olsztyński zespół gra na trzech środkowych obrońców, więc tutaj musi być sporo zmienników i piłkarzy do rywalizacji.

Do drużyny dołączył ostatnio Bartosz Waleńcik, który przez ostatnie dwa sezony grał w KKS-ie 1925 Kalisz. W 2017 roku ekstraklasowy Piast Gliwice postanowił ściągnąć tego obrońcę z III-ligowej Siarki Tarnobrzeg, określając go jako jednego z najzdolniejszych środkowych obrońców. Kariera piłkarza nie potoczyła się tak, jakby sobie to wyobrażał, bo w Piaście nigdy nie zagrał. Za każdym razem był wypożyczany, m.in. do Bytovii Bytów, Legionovii Legionowo czy Górnika Łęczna.

Waleńcik ze Stomilem związał się umową do końca czerwca 2023 roku z opcją jej przedłużenia. — Do “Dumy Warmii” zdecydowałem się dołączyć, ponieważ jest to klub z dużymi tradycjami, w którym nadal będę mógł podnosić swoje umiejętności — mówi Waleńcik.

— Dodatkowo osoby zarządzające klubem pokazały mi, że zależy im, abym zakładał koszulkę Stomilu. Chcę jak najszybciej wkomponować się w drużynę, żeby pomóc chłopakom w meczach ligowych. Chciałbym swoją postawą na boisku pomóc zespołowi z Olsztyna wrócić tam, gdzie jest jego miejsce — dodaje defensor.

W niedzielę piłkarze Stomilu zagrają z kolejnym beniaminkiem II ligi. Tym razem z rezerwami ekstraklasowego Zagłębia Lubin. Rywale w pierwszym spotkaniu pokonali na własnym obiekcie Pogoń Siedlce 1:0. W drużynie 45 minut zagrał Koki Hinokio, były piłkarz Stomilu. Japończyk powracający po kontuzji — póki co — ogrywa się w rezerwach i niewykluczone, że przyjedzie do Olsztyna. Zagrał tylko w pierwszej połowie, bo w drugiej zastąpił go inny zawodnik spoza Unii Europejskiej, Cheikhou Dieng. W rozgrywkach II ligi w jednej drużynie na boisku może przebywać tylko jeden zawodnik spoza Unii, dlatego Stomil nie zdecydował się na ściągnięcie kolejnego zawodnika z Japonii i jedynym w kadrze jest obecnie Shun Shibata.

Kibice Olimpii chcą jasnej deklaracji

Drużyna Olimpii startu nowego sezonu na pewno nie zaliczy do udanych. Piłkarze II-ligowego zespołu z Elbląga na inaugurację rozgrywek przegrali ze spadkowiczem z I ligi Górnikiem Polkowice. Teraz czeka ich kolejne trudne zadanie, a mianowicie mecz na wyjeździe z Motorem Lublin, do którego dojdzie w sobotę o 19.00.

W pierwszej kolejce rozgrywek 2022/23 ekipa Olimpii straciła komplet punktów, a tak na dobrą sprawę, to nie wygrali goście, tylko gospodarze przegrali. To mocno poirytowało fanów tej drużyny, którzy po skończonym spotkaniu odbyli męską rozmowę z zawodnikami. Jakby tego było mało, jeszcze przed meczem kilkunastoosobowa grupa zagorzałych kibiców elbląskiego klubu pozamykała bramy wejściowe na łańcuchy i swoje kłódki. Dopiero po kwadransie gry prawie 1000 osób zostało wpuszczonych na trybuny. W ten sposób chcieli oni pokazać swoje niezadowolenie wobec włodarzy klubu za brak jasnej deklaracji z ich strony, o jakie cele w tym sezonie grają piłkarze z Elbląga.

Teraz przed Olimpią znów kolejne, trudne wyzwanie. Żółto-biało-niebiescy zagrają na wyjeździe z Motorem Lublin, który w minionym sezonie przegrał finałowy barażowy pojedynek o wejście do I ligi z Ruchem Chorzów. Rywal elblążan w 1. kolejce spotkań zremisował na wyjeździe z Garbarnią Kraków 2:2 i po meczu był bardzo zadowolony z tego wyniku, gdyż w ostatnim kwadransie gry, grając w dziesiątkę, dowiózł remis do końca.

A co słychać w zespole elbląskim przed tym spotkaniem? — Nastroje są bojowe. Mamy duży niedosyt po ostatnim meczu i będziemy chcieli zrehabilitować się za ostatnią porażkę i przywieść z Lublina komplet punktów. Po drobnym urazie do drużyny wraca Dawid Danilczyk — informuje na stronie Olimpii asystent trenera Przemysława Gomułki, Patryk Szymik.

— Zespół z Lublina w swoich szeregach posiada zawodników z dużym doświadczeniem i to jest ich atut. Mają też i swoje słabe strony, które postaramy się wykorzystać — dodaje.

W tym tygodniu Olimpia pozyskała kolejnego nowego piłkarza. Został nim Aron Stasiak, wypożyczony do końca sezonu z Pogoni Szczecin. 23-letni napastnik w minionym sezonie reprezentował barwy drugiego zespołu Pogoni, w którym zanotował 28 występów na poziomie III ligi. W obecnym, wraz z pierwszą drużyną tego klubu, odbył zgrupowanie w Turcji i Opalenicy.

Mecze 2. kolejki:

GKS Jastrzębie — Górnik Polkowice, KKS 1925 Kalisz — Garbarnia Kraków, Pogoń Siedlce — Polonia Warszawa, Stomil Olsztyn — Zagłębie II Lubin, Motor Lublin — Olimpia Elbląg, Śląsk II Wrocław — Kotwica Kołobrzeg, Znicz Pruszków — Radunia Stężyca, Lech II Poznań — Siarka Tarnobrzeg, Wisła Puławy — Hutnik Kraków,

TABELA

1. Siarka 3 4:0

2. Hutnik 3 3:2

3. Górnik 3 1:0

- Jastrzębie 3 1:0

5. Zagłębie II 3 1:0

6. Radunia 1 3:3

- Śląsk II 1 3:3

8. Garbarnia 1 2:2

- Motor 1 2:2

10. Kotwica 1 0:0

- Stomil 1 0:0

12. Polonia 0 0:0

- Kalisz 0 0:0

14. Lech II 0 2:3

15. Wisła 0 0:1

- Olimpia 0 0:1

- Pogoń 0 0:1

18. Znicz 0 0:4

Emil Marecki, Jerzy Kuczyński