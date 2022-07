Bez bramek w Krakowie

O ile jednak kibiców było w Krakowie wielu, o tyle emocji sportowych tyle, co kot napłakał, w efekcie bo bezbramkowym remisie Sandecja wywiozła cenny punkt.

Na pewno pierwszą kolejkę zapamiętają natomiast kibice Chojniczanki, bo obejrzeli bramkę, której raczej już nigdy nie zobaczą. Otóż w 10. min meczu z GKS Tychy gospodarze rozpoczynali grę od środka, bo chwilę wcześniej goście objęli prowadzenie. Grę wznowił jeden z piłkarzy Chojniczanki, podając do Szymona Skrzypczaka, a ten bez chwili zastanowienia strzałem z połowy boiska przelobował zaskoczonego bramkarza!

Ostatecznie mecz zakończył się podziałem punktów, tak jak w Chorzowie, gdzie Ruch, który po latach powrócił do I ligi, w obecności ponad ośmiu tysięcy widzów bezbramkowo zremisował ze Skrą.

Warto przypomnieć, że klubowi z Częstochowy groziło wyrzucenie z ligi (wtedy utrzymałby się Stomil), ale Skra obiecała, że dokona modernizacji swojego stadionu. No i wychodzi na to, że obietnicy dotrzyma, bo kilka dni temu zapadła decyzja o przyznaniu jej pięciu milionów złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Prace, które mają zostać zakończone do końca 2023 roku, zakładają wymianę murawy, naprawę systemu odprowadzenia wody oraz wykonanie od podstaw systemu podgrzewania płyty boiska. Inwestycja uwzględnia również przesunięcie pola gry, nową organizację terenu wokół stadionu, budowę trybuny głównej i modernizację oświetlenia. Koszt remontu to 5 mln 102 tys. zł.



* Ruch Chorzów - Skra Częstochowa 0:0

* Chojniczanka Chojnice - GKS Tychy 2:2 (Skrzypczak 10, Grolik 26 - Rumin 9, Wołkowicz 78 k)

* ŁKS Łódź - GKS Katowice 0:2 (Repka 8, Roginić 24)

* Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Odra Opole 2:1 (Radwański 16, Błachewicz 80 - Mikinić 39 k)

* Wisła Kraków - Sandecja Nowy Sącz 0:0

* Podbeskidzie Bielsko-Biała - Arka Gdynia 0:1 (Skóra 57; w 84. min goście nie wykorzystali rzutu karnego)

* Puszcza Niepołomice - Górnik Łęczna 1:0 (Koj 1; czerwona kartka: Klisiewicz, 72, Puszcza)

* Stal Rzeszów - Chrobry Głogów 3:3 (Olejarka 25, Prokić 45, Góra 61 - Steblecki 4, Machaj 36 k, Oleksy 88 samob.)

* Zagłębie Sosnowiec - Resovia (poniedziałek, g. 18)

I LIGA

1. Katowice 3 2:0

2. Nieciecza 3 2:1

3. Arka 3 1:0

Puszcza 3 1:0

5. Stal 1 3:3

Chrobry 1 3:3

7. Chojniczanka 1 2:2

Tychy 1 2:2

9. Ruch 1 0:0

Wisła 1 0:0

Sandecja 1 0:0

Skra 1 0:0

13. Odra 0 1:2

14. Podbeskidzie 0 0:1

Górnik 0 0:1

16. ŁKS Łódź 0 0:2

Zagłębie - -:-

Resovia - -:-