Nowe boisko w Olsztynie!

Stolica Warmii i Mazur doczekała się nowego obiektu sportowego, co wywołało olbrzymią i zrozumiałą euforię wśród mieszkańców, bo wszyscy wiemy, że sport to zdrowie.

Otóż w granicach Olsztyna, niedaleko Gutkowa, powstało boisko do... koszykówki leśnej! Radość nasza jest wprost niewyobrażalna, tym bardziej że jest to pierwsze takie boisko w Europie! A może i na świecie, z tym że w świecie nie byliśmy, więc głowy za to nie damy. Ale w Europie na pewno wyprzedziliśmy wszystkich, więc jeśli tylko leśna koszykówka trafi do programu igrzysk olimpijskich, wówczas będziemy silni, zwarci i gotowi. W tej chwili olsztyńscy sympatycy basketu między drzewami usilnie pracują nad zbudowaniem zespołu, ale kłody pod nogi już im rzucają na przykład wiewiórki, które złośliwie pogryzły podkoszowe worki. Wielka to strata, bo worki były całkiem nowe, nie miały więcej jak 25 lat.

Ale nic już - nawet wiewiórki - nie powstrzyma rozwoju tego pięknego sportu w stolicy Warmii i Mazur, bo już wkrótce w Polsce, konkretnie w Borach Tucholskich, odbędą się pierwsze mistrzostwa świata! Mamy nadzieję, a nawet pewność, że reprezentacja zostanie oparta na koszykarzach z naszego regionu. Chętni mogą się zgłaszać codziennie - podanie o przyjęcie do sekcji należy złożyć pod kamieniem z prawej strony kosza.

ELJOT