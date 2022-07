Marcel ze srebrem, a Julia z brązem

Z Warmii i Mazur najlepiej pływały zawodniczki i zawodnicy Jedynki Elbląg, SwimLandu Olsztyn oraz Kormorana Olsztyn i Froga Giżycko. Medale zdobyli jedynie reprezentanci tych dwóch pierwszych klubów: w stylu klasycznym Marcel Jureko był drugi na 100 m, a Julia Zbutowicz zajęła trzecie miejsce na 50 m. Warto dodać, że elblążanin przegrał złoto o zaledwie jedną setną sekundy. Zwyciężył Paweł Ginalski z Krosna, a jego czas (1.06,89) jest nowym rekordem Polski.

Natomiast Julia Zbutowicz w przedpołudniowych eliminacjach uzyskała najlepszy wynik, była więc najpoważniejszą kandydatką do zdobycia złotego medalu. Ostatecznie po bardzo wyrównanym wyścigu na mecie była trzecia.

– Mimo wszystko bardzo się cieszę z tego brązowego medalu – po ceremonii nagradzania i... zanurzeniu medalu w basenie (na szczęście) przyznała uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej nr 25 w Olsztynie. – Na tak krótkim dystansie jeden malutki błąd decyduje o ostatecznych wynikach, dlatego ten mój najlepszy czas w eliminacjach wcale nie oznaczał, że na pewno zdobędę medal. Chciałam jak najlepiej popłynąć, a to, że nie zdobyłam złotego czy srebrnego medalu, było pewnie skutkiem stresu i całej otoczki tego finału. To, że medal wywalczyłam na basenie, na jakim codziennie trenuję, nie ma żadnego znaczenia - dodała Julia, która pływanie trenuje od czterech lat, a do mistrzostw przygotowywała się pod okiem Gabrieli Wójtowicz i Bartosza Staneckiego.

Dystans 50 m żabką nie był jedyną konkurencją, w której rywalizował Julia Zbutowicz. Młoda olsztynianka przebiła się do kilku finałów A i B. I tak na 50 m st. mot. była piąta, na 100 m st. klas. - siódma, na 4x100 m st. dow. - trzynasta, a na 4x100 m st. zm. - dziesiąta.

Mistrzostwa tradycyjnie odbyły się pod patronatem prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, a imprezę zaszczyciła swoją obecnością Otylia Jędrzejczyk, prezes Polskiego Związku Pływackiego, złota medalistka olimpijska. Oboje brali udział we wręczaniu medali i dyplomów najlepszym uczestnikom olsztyńskich mistrzostw Polski.

Inne wyniki

* 400 m st. zm. – 8. Natalia Jabłońska (Kormoran Olsztyn), 50 m st. mot. – 10. Karolina Skrabowska (Frog Giżycko), 50 m st. grzb. – 7. Michalina Musiał (SwimLand), 1500 m – 8. Jan Suchocki (Kormoran), 4x100 m st. zm. dziewcząt – 10. SwimLand, 16. Kormoran; 4x100 m st. zm. chłopców – 15. Jedynka Elbląg. 18. Kormoran, 23. Frog.