W Biskupcu do wygrania jest 331 tysięcy złotych

Podczas czterodniowych zawodów odbędzie się aż 18 konkursów. Najważniejsze z nich to dzisiejsza Duża Runda oraz niedzielne Grand Prix - oba konkursy są zaliczane do światowego rankingu! Oprócz tego ciekawa rywalizacja czeka na kibiców w sobotnim finałowym konkursie Średniej Rundy – Music Masters.

Wśród zgłoszonych jeźdźców zobaczymy między innymi Estończyka Gunnara Klettenberga, Matasa Petraitisa - uczestnika czterech finałów Pucharu Świata, aktualnego mistrza Litwy i zwycięzcę Grand Prix CSI w Michałowicach, oraz jego rodaka Andriusa Petrovasa, który w swojej karierze wygrał już 27 konkursów zaliczanych do światowego rankingu. Nie zabraknie także najlepszych Polaków, bo swój udział potwierdzili Wojciech Wojcianiec - trzykrotny i aktualny mistrz kraju, Kamil Grzelczyk oraz będący w bardzo dobrej formie Dawid Kubiak, Tomasz Miśkiewicz i Marek Lewicki.

Łączna pula nagród wyniesie 331 tysięcy złotych. Współorganizatorami wydarzenia są Klub Jeździecki Lotar Biskupiec, Ośrodek Jeździecki Trzy Podkowy oraz Tarant Events. Wśród patronów medialnych jest „Gazeta Nowomiejska”

* Program zawodów, piątek, godz. 8: konkursy w skokach przez przeszkody, godz. 17: konkurs Dużej rundy zaliczany do rankingu FEI; sobota, godz. 9: konkursy w skokach przez przeszkody, godz. 17: konkurs Master Music; niedziela, godz. 8: konkursy w skokach przez przeszkody, godz. 13.30: Grand Prix zaliczane do rankingu FEI