Z Olsztyna do Portugalii

World Press Cartoon to niezależna organizacja z siedzibą w Lizbonie w Portugalii. Została założona w 2005 roku i jest organizatorem jednego z największych i najbardziej prestiżowych corocznych konkursów rysunku prasowego.

Konkurs ma trzy kategorie: karykatura (przedstawiająca osoby), editoral cartoon i gag cartoon. - Głównym celem organizacji jest wspieranie profesjonalnych rysowników, ze szczególnym uwzględnieniem wolności prasy - wyjaśnia Zbigniew Piszczako. - Rysunek opublikowany w „Gazecie Olsztyńskiej” wysłałem do kategorii editoral cartoon. Co prawda nagrody nie dostałem, ale moja praca znalazła się w okolicznościowym katalogu konkursu i wystawy, co samo w sobie jest już dla mnie olbrzymim wyróżnieniem, bo przecież organizatorzy takich rysunków dostają bardzo wiele, a tylko nieliczne z nich trafiają do katalogu. Na przykład z Polski oprócz mojego uwzględniono jedynie rysunek Pawła Kuczyńskiego z „Wprost”. Wszyscy twórcy, których prace wybrano do katalogu, dostali pamiątkowe certyfikaty oraz ołówki ze swoimi wydrukowanymi nazwiskami. Aż szkoda takiego ołówka użyć - przyznaje z uśmiechem współpracownik „Gazety Olsztyńskiej”.

Od 2017 roku ceremonia wręczenia nagród odbywa się w Caldas da Rainha (miejscowość uzdrowiskowa w środkowej Portugalii). Po konkursie nagrodzone karykatury są składane w objazdową wystawę, która była już prezentowana m.in. w Hiszpanii, Francji, Belgii, Mozambiku, Brazylii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Bułgarii, Rumunii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Chinach i Indiach. Katalog prezentujący wszystkie nagrodzone prace oraz zakwalifikowane do wystawy publikowany jest corocznie w języku angielskim i portugalskim.

Warto dodać, że Zbigniew Piszczako jest pomysłodawcą i współorganizatorem Ogólnopolskiego Konkursu na rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa. - Celem tego konkursu jest wybranie najlepszego rysunku minionego roku - wyjaśnia pan Zbigniew. - Obecnie trwa czwarta edycja konkursu, któremu towarzyszą wystawy pokonkursowe. W tym roku były już w olsztyńskiej Galerii Stary Ratusz, Sosnowcu, Olecku i Mrągowie. Drugą część można obecnie obejrzeć w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM, natomiast 23 lipca zapraszamy na wernisaż do Domu Kultury w Pieniężnie - zachęca na koniec olsztyński rysownik.

Zbigniew Piszczako

64 lata, absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury (SPAK), sekretarz zarządu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W prasie publikuje od 1986 roku, laureat kilku ogólnopolskich konkursów rysunku satyrycznego. Uczestnik wielu wystaw krajowych (Warszawa, Olsztyn, Szczytno, Barciany, Łódź, Zielona Góra, Legnica) i zagranicznych (Bułgaria, Turcja, Belgia, Jugosławia, Słowacja, Holandia, Włochy, Francja).

W styczniu 2022 roku został laureatem Grand Prix międzynarodowego konkursu „Albert Einstein. Pokojowe wykorzystanie energii jądrowej”, na który wpłynęły 692 prace 376 autorów z 52 krajów.

Autor lub współautor wielu książek, m.in.: „Czarno widzę” (z Robertem Mirowskim, 1993), „Och! ta piłka” (2002), „Twarze olsztyńskiej estrady” (z Andrzejem Brzozowskim, 2021) i „Z patelnią dookoła świata” (ze Zbigniewem Szczepańskim, 2022).