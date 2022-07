Wieści z piłkarskich boisk

Po poprzednim sparingu ze Stomilem władze ostródzkiego klubu ogłosiły trzy transfery. I tak w najbliższym sezonie w barwach Sokoła zobaczymy 30-letniego Mateusza Furmana, który ostatnie cztery lata był podporą środka pomocy Znicza Biała Piska. Do Sokoła trafił także środkowy obrońca Tomasz Porębski (także 30-latek), który ma na swoim koncie 21 występów w Ekstraklasie w barwach Jagiellonii Białystok, a przez ostatnie dwa sezony reprezentował barwy Ruchu Wysokie Mazowieckie. Ostatnim ogłoszonym zawodnikiem jest Białorusin Maksim Kvenstar, który ostatnio grał w drugoligowym czeskim FK Prepere. Kvenstar ma 188 cm wzrostu i może występować zarówno na lewej obronie, jak i w centrum defensywy.

Sobotni sparing z Zawiszą wzbudził spore zainteresowanie ostródzkich kibiców, którzy chcieli zobaczyć nowego Sokoła. W pierwszej połowie zagrali niedawno zakontraktowani zawodnicy oraz, ci którzy mają ważne umowy z klubem. No i miało to odzwierciedlenie na boisku, bo do przerwy było 1:1. W drugiej połowie Bednarczyk wpuścił na boisku praktycznie samych testowanych zawodników i gra się kompletnie posypała, a Zawisza strzelił cztery gole. Co ciekawe bydgoszczan prowadzi Piotr Kołc, były piłkarz i trener Sokoła.

W tym tygodniu Sokół zagra sparingi z IV-ligowym DKS Dobre Miasto i III-ligową Gedanią Gdańsk.

* W rozegranym w Poznaniu meczu o Superpuchar Raków Częstochowa (zdobywca Pucharu Polski) wygrał 2:0 z Lechem Poznań (mistrz Polski). Tym samym Patryk Kun wywalczył trzeci Superpuchar Polski w swojej karierze! Po raz pierwszy pochodzący z Węgorzewa Patryk Kun zdobył to trofeum w 2017 roku jako zawodnik Arki - gdynianie pokonali wtedy w rzutach karnych Legię Warszawa. Cztery lata później powtórzył ten sukces z Rakowem, kiedy to częstochowianie w Warszawie po serii rzutów karnych ograli... Legię.

Wychowanek Koszałka Opałka i Vęgorii cały czas jest w grze o wyjazd na mistrzostwa świata w Katarze. Czesław Michniewicz powołał go ostatnio do szerokiej kadry na Ligę Narodów. Niestety, do tej pory Kun w kadrze jeszcze nie zadebiutował.

* Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej ogłosił listę drużyn zgłoszonych do Wojewódzkiego Pucharu Polski. W edycji 2022/23 udział weźmie 108 drużyn. Podział terytorialny na koszyki zostanie opublikowany we wtorek, a losowanie par rundy wstępnej odbędzie się dzień później.

Mecze rundy wstępnej odbędą się 30-31 lipca.

Lista drużyn zgłoszonych do Wojewódzkiego Pucharu Polski: Sokół Ostróda, Concordia Elbląg, Dobre Miasto, Olimpia II Elbląg, Jeziorak Iława, Polonia Iłowo, Granica Kętrzyn, Polonia Lidzbark Warmiński, Motor Lubawa, Huragan Morąg, Mrągowia Mrągowo, Pisa Barczewo, GKS Wikielec, Rominta Gołdap, Mamry Giżycko, Olimpia Olsztynek, Tęcza Biskupiec, Znicz Biała Piska, Rona 03 Ełk, Łyna Sępopol, MKS Jeziorany, Mazur Ełk, Mazur Pisz, Wilczek Wilkowo, Vęgoria Węgorzewo, Victoria Bartoszyce, Orlęta Reszel, Żagiel Piecki, Śniardwy Orzysz, Czarni Olecko, Naki Olsztyn, LKS Różnowo, Błękitni Pasym, MKS Korsze, Radomniak Radomno, Czarni Rudzienice, Delfin Rybno, Płomień Turznica, Szeląg Kormoran Zwierzewo, Ossa Biskupiec, Zatoka Braniewo, Barkas Tolkmicko, Unia Susz, Start Nidzica, Drwęca Nowe Miasto Lubawskie, Warmia Olsztyn, Polonia Pasłęk, Błękitni Orneta, Constract Lubawa, Iskra Narzym, Orzeł Janowiec Kościelny, Jurand Barciany, Reduta Bisztynek, Kormoran Bynowo, MKS Działdowo, Cresovia Górowo Iławeckie, Wałpusza 07 Jesionowiec, GLKS Jonkowo, Jordan Kazanice, Gmina Kozłowo, Zamek Kurzętnik, Polonia Markusy, Syrena Młynary, Leśnik Nowe Ramuki, Pama Powodowo, LKS Różnowo, Burza SRWSIO Słupy, GKS Szczytno, SKS Szczytno, KS 2010 Wrzesina, Vel Dąbrówno, WTKS Mierki, Pogoń Ryn, Drewneks Sampława, Junior Świątki, Arbiter Tęczowy Las Pizza & Pasta Olsztyn, Amatorska Drużyna Piłkarska Działdowo, MKS Miłakowo, Agat Jegłownik, KS Mroczno, Wel Lidzbark, Dąb Kadyny, Warmiak Łukta, Orzeł Ulnowo, Piast Wilczęta, Fala Warpuny, KS Wojciechy, Mazur Wydminy, Orzyc Janowo, Mini Soccer Academy Mrągowo, Zalew Frombork, Olimpia Kisielice, Pomarańcze Korsze, Salęt Boże, Start Kruklanki, Granica Zagaje, Szansa Reszel, Warmianka Bęsia, Perkun Orżyny, Żabianka Żabi Róg, Fortuna Gągławki, Avista Łążyn, Stomil II Olsztyn, Pojezierze Prostki, Omulew Wielbark, Grunwald Gierzwałd, Ewingi Zalewo, Tęcza Miłomłyn.

Ostatnią edycję Wojewódzkiego Pucharu Polski wygrał GKS Wikielec, który w finale pokonał 5:0 Stomil II Olsztyn.