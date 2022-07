Bez kibiców, ale i bez szału

Trenerzy obydwu drużyn ustalili, że mecz będzie trwał 105 minut (45+30+30).

* Stomil Olsztyn - Olimpia Grudziądz 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

1:0, 2:0 - Tecław (6, 32 k), 2:1 - Mich (52), 2:2 - Zachaczewski (72), 3:2 - Szypulski (100)

STOMIL: Syldatk (80 zawodnik testowany) - Wójcik (60 Sobotka), Dowgiałło (46 zawodnik testowany), Tecław (60 Kośmicki), Jarzynka (46 Kubáň), Jońca (60 Szypulski), Żwir (60 Spychała), Krawczun (60 zawodnik testowany), Shibata (60 Shinonaga), Kurbiel (46 zawodnik testowany), Florek (46 zawodnik testowany)

Olsztyńska drużyna szybko wyszła na prowadzenie, gdy po dośrodkowaniu z rzutu rożnego z 8 metrów do siatki trafił Jakub Tecław. Ten sam zawodnik podwyższył na 2:0 - w 32. min obrońca olsztyńskiego klubu pewnie wykonał rzut karny, którego wcześniej wywalczył Mateusz Jońca (ten obrońca powrócił do Olsztyna po wypożyczeniu do Znicza Biała Piska).

Po przerwie goście strzelili kontaktową bramkę za sprawą Huberta Micha, który po dośrodkowaniu z rzutu rożnego zdecydował się na strzał z 16 metrów. W 72. min podopieczni Bogusława Baniaka doprowadzili do remisu po błędzie olsztyńskiej obrony.

Mecz zakończył się jednak wygraną Stomilu, bowiem w 100. minucie bramkę po strzale z dystansu zdobył Sebastian Szypulski, który wrócił do Olsztyna po kilku latach spędzonych w innych klubach regionu. Ostatnio reprezentował barwy GKS Wikielec.

- Sparing można podzielić na dwie części, może nie 45-minutowe, ale do momentu pierwszych zmian i po tych zmianach - ocenił trener Szymon Grabowski. - Na pewno naszą bolączką jest to, że jeszcze dzisiaj musieliśmy testować zawodników, którzy nie dali nam oczekiwanej jakości. Niestety, wiemy, że w lidze też od nich jej nie otrzymamy, dlatego musimy szukać dalej - zakończył olsztyński szkoleniowiec.

* 17 lipca na inaugurację II ligi Stomil zagra na wyjeździe z Kotwicą Kołobrzeg.

EM