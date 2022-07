Olsztynianin w półfinale Wimbledonu!

Pieczkowski dobija się coraz odważniej do tenisowej elity, z racji wysokiego miejsca w światowym rankingu olsztynianin wziął udział w trzech wielkoszlemowych turniejach z rzędu. W Australian Open dotarł do drugiej rundy singla i pierwszej debla, trochę lepiej było w Roland Garros, gdzie zaliczył dwie drugie rundy, po czym życiowy sukces osiągnął na trawiastych kortach Wimbedonu. Co prawda w turnieju singlistów odpadł już w pierwszej rundzie, ale za to znakomicie mu poszło w deblu, bo z Czechem Jakubem Mensikiem dotarł do półfinału!

W ćwierćfinale polsko-czeski duet pokonał 6:3, 1:6, 10:6 Chińczyków Chak Lam Coleman Wonga i Michaela Zhanga.

Niestety, w sobotnim półfinale lepsi okazali się Francuzi Gabriel Debru/Paul Inchauspe. Co prawda pierwszego seta Pieczkowski i Mensik wygrali 6:3, ale w drugim górą byli rywale 6:1, którzy kropkę nad i postawili w super tie-breaku, zwyciężając 12-10.

Mikołaj Borkowski, trener Pieczkowskiego, przyznaje, że jest to największy dotychczasowy sukces jego podopiecznego w juniorskiej rywalizacji. Warto dodać, że para Pieczkowski-Mensik odnosi też sukcesy wśród seniorów, bo na swoim koncie mają zwycięstwo w turnieju Futures w Bytomiu.

Olaf Pieczkowski zakończył więc udział w Wimbledonie, natomiast jego trener jutro w Bytomiu rozpoczyna walkę w mistrzostwach Polski.