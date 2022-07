Weekend w Starych Jabłonkach

SIATKÓWKA PLAŻOWA\\\ Turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski ORLEN Beach Volley Tour w Starych Jabłonkach rozpoczęły piątkowe kwalifikacje do turnieju głównego.

Awans wywalczyło po osiem par zawodniczek i zawodników, ale najwięcej radości sprawiła kibicom wygrana lokalnego bohatera Piotra Łukasika. Pochodzący ze Starych Jabłonek Łukasik i Mateusz Czunkiewicz pokonali po emocjonującym tie-breaku parę Prus/Kozłowski.

Piątkowa rywalizacja na boiskach przy Hotelu Anders toczyła się przy zmiennej pogodzie – czasem wychodziło słońce, ale częściej niebo było zachmurzone lub padał deszcz. – Wiadomo, że jest o wiele lepiej, kiedy ma się kibiców po swojej stronie, niż przeciwko sobie - powiedział Piotr Łukasik. - Gram u siebie na wsi, Mateusz też mieszka blisko, więc dwie rodziny przyjechały do Starych Jabłonek i nas dopingują. Z całą pewnością jest to dodatkowa siła, wręcz trzeci zawodnik na boisku. Przyjechaliśmy tutaj bez większych oczekiwań. Sportowcy zawsze grają po to, aby wygrać, a my dodatkowo cieszyliśmy się możliwością spędzenia czasu z rodziną. W turnieju głównym zagramy z drużyną rozstawioną z numerem 1, więc będzie bardzo ciężko. Zostało nam zagrać jak najlepiej potrafimy i liczyć na korzystny wynik – zakończył Piotr Łukasik.

Do turnieju głównego mężczyzn awansowały także teamy: Głowacki/Witkoś, Kałuża/Brandt, Malec/Sulima, Maluchnik/Pietkiewicz, Radzikowski/Bialkievich, Ilewicz/Wołoszczuk i Nowak/Michalak.

Wśród kobiet promocję do dalszej gry wywalczyły pary: Tylutki/Kłoda, Wiatr/Brzezińska, Kielak/Kruczek, Wardak/Gierczyńska, Antczak/Czupryniak, Radelczuk/Czuryło, Jakuć/Makaruk i Adamska/Mackiewicz.