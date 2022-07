W sobotę ostatni sparing Stomilu

PIŁKA NOŻNA\\\ Stomil wchodzi w końcową fazę przygotowań do drugoligowego sezonu. W sobotę w Olsztynie podopieczni trenera Szymona Grabowskiego zagrają z Olimpią Grudziądz i będzie to ich ostatni sparing przed wznowieniem rozgrywek.

Tydzień przed startem ligi Stomil nie ma jeszcze dopiętego składu, co nie wróży niczego dobrego. Niestety, olsztyński drugoligowiec dysponuje zbyt skromnym budżetem, by móc poszaleć na rynku transferowym. Oczywiście nie oznacza to, że do olsztyńskiego zespołu nikt nie trafia. Władze klubu podpisały umowy z Mateuszem Jarzynką (Podlasie Biała Podlaska), Hubertem Krawczunem (Olimpia Elbląg), Lukášem Kubániem (Wisła Puławy) i Piotrem Kurbielem (Olimpia Elbląg), a po sparingu z Sokołem Ostróda (1:1) do tego grona dołączył jeszcze Sebastian Szypulski, wychowanek olsztyńskiego klubu, który ostatni sezon spędził w trzecioligowym GKS Wikielec.

– Cieszę się, że wróciłem do „Dumy Warmii” - po podpisaniu umowy powiedział Sebastian Szypulski. - Zdecydowałem się na powrót do Stomilu, ponieważ dalej chciałbym się rozwijać i podnosić swoje umiejętności, a także pomóc zespołowi w zdobyciu jak największej liczby punktów. Nie postawiłem sobie żadnego celu indywidualnego na sezon 2022/23. Ważne, żeby drużyna zdobyła jak najwyższe miejsce w lidze.

Wcześniej Stomil przedłużył umowy m.in. z Filipem Wójcikiem, Karolem Żwirem, Szymonem Dowgiałło i Shunem Shibatą. Poza tym klub przymierza się do zakontraktowania kolejnych piłkarzy m.in. Mateusza Jońcę (ostatnio Znicz Biała Piska), w planach jest też wypożyczenie Jakuba Mędrzyka, młodzieżowego bramkarza Rakowa Częstochowa.

- Zdaję sobie sprawę z tego, że przed pierwszym spotkaniem nie uda się nam skompletować całego zespołu - przyznał trener Szymon Grabowski. - Jednak okienko transferowe jest troszeczkę dłużej otwarte, więc jeszcze będą możliwe jakieś ruchy. W tej chwili naszym głównym zadaniem do poniedziałku jest zbudowanie kadry w 80, a może nawet w 90 procentach. Dzięki temu w miarę optymalnych warunkach będziemy się mogli przygotowywać do ligowego startu - dodał olsztyński szkoleniowiec.

Kolejnym elementem przygotowań do pierwszego meczu ligowego (17 lipca na wyjeździe z Kotwicą Kołobrzeg) będzie sobotni sparing w Olsztynie z III-ligową Olimpią Grudziądz. Niestety, nie obejrzą go ani kibice, ani przedstawiciele mediów.

- Głównie jest to moja decyzja - przyznał trener Grabowski. - Po prostu w ostatnim tygodniu chcemy w spokoju popracować, bo przecież mamy nowych zawodników, którzy dopiero tworzą nową drużynę.