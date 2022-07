Wielkie testowanie w Stomilu

PIŁKA NOŻNA\\\ Drugoligowy od niedawna Stomil zremisował z drugoligowym do niedawna Sokołem Ostróda. We wcześniejszych sparingach olsztynianie wygrali z Radunią Stężyca, Polissią Żytomierz i Arką Gdynia, a w sobotę zagrają z Olimpią Grudziądz.

* Stomil Olsztyn - Sokół Ostróda 1:1 (0:0)

0:1 - Banul (62), 1:1 - Jankowski (88)

STOMIL: Syldatk (46 Mądrzyk) - Szabaciuk, Kośmicki (46 Morawski), Jońca (46 Kubáň), zawodnik testowany (46 Żukowski), Drabiszczak (46 Borkowski), Radzki (46 Shinonaga), zawodnik testowany (46 zawodnik testowany), Sobotka (46 Florek), zawodnik testowany (46, Jankowski), Niewiadomski (46 zawodnik testowany)

Sokół zakończył serię sparingowych zwycięstwo olsztyńskiego drugoligowca, co można uznać za - mimo wszystko - niespodziankę. Jednak warto wiedzieć, że trener Stomilu Szymon Grabowski głównie wystawił zawodników przymierzanych do podpisania kontraktów. Z piłkarzy, którzy mają ważne umowy, zagrali jedynie Konrad Syldatk oraz Lukáš Kubáň. Reszta w godzinach porannych wzięła w mocnej jednostce treningowej.

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, ale więcej okazji miał Stomil. Niestety, żaden z testowanych zawodników (m.in. Marek Niewiadomski) nie potrafił umieścić piłki w siatce.

W drugiej połowie na boisku w barwach Stomilu zobaczyliśmy mocno odmienioną jedenastkę, ale w 62. minucie to Sokół wyszedł na prowadzenie, a gola strzelił… testowany piłkarz ze Stomilu. Jakub Banul z łatwością ograł Filipa Szabaciuka i ostródzianie wygrywali 1:1.

Potem Stomil znowu miał kilka sytuacji do wyrównania, ale bramkę na 1:1 dopiero pod koniec meczu strzelił Igor Jankowski, testowany napastnik Bałtyku Gdynia.

- Dostaliśmy odpowiedź na pewne pytania - powiedział trener Szymon Grabowski. - Mamy dużo informacji na temat indywidualnych zachowań poszczególnych graczy. Zorganizowaliśmy ten sparing w ostatniej chwili, żeby przyjrzeć się kilku zawodnikom. Ostatnie 10 dni przed ligą chcemy popracować już w zbliżonym do ostatecznego zestawieniu.

Niestety, w meczu nie zagrał Rafał Remisz, bo ostatecznie pożegnał się ze Stomilem. W barwach olsztyńskiej drużyny w I i II lidze Remisz zagrał w 138 spotkaniach. – Rafał otrzymał ze strony klubu ofertę przedłużenia współpracy. Nie osiągnęliśmy jednak porozumienia - tłumaczy Arkadiusz Tymiński, prezes Stomilu. - Rozumiem jednak stanowisko Rafała, bo przedłożona przez nas propozycja była niewspółmierna z jego oczekiwaniami. Okoliczności są jednak takie, że musimy składać oferty mieszczące się w naszych możliwościach budżetowych, więc dla nikogo nie są to łatwe i przyjemne rozmowy, zwłaszcza mając na względzie naszą długą współpracę. Rafałowi dziękujemy za pracę na rzecz Stomilu i zarazem wierzymy, że podpisze umowę z nowym klubem na miarę swojego piłkarskiego doświadczenia i sportowych aspiracji.

Kolejne spotkanie Stomil zagra w sobotę z Olimpią Grudziądz. Niestety, mecz został zamknięty dla kibiców oraz przedstawicieli mediów. Tego samego dnia o godz. 12 Sokół na boisku przy ul. Wyszyńskiego podejmie trzecioligowego Zawiszę Bydgoszcz. Ten mecz jednak będzie dostępny dla kibiców, wstęp wolny.

* Drugoligowy sezon Stomil rozpocznie 17 lipca od wyjazdowego meczu z Kotwicą Kołobrzeg.