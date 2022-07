Stomil stracił pięciu graczy

Mecz z Sokołem Ostróda rozpocznie się o godz. 14 na bocznym boisku przy al. Piłsudskiego 69a. Warto dodać, że kibice za darmo będą mogli zobaczyć w akcji drużynę trenera Szymona Grabowskiego, który w ubiegłym tygodniu zastąpił Piotra Jacka. Poprzedni szkoleniowiec nie został zwolniony, chociaż Stomil spadł z I ligi, tylko odszedł, bo otrzymał bardzo konkretną ofertę z solidniejszego klubu. Były już trener biało-niebieskich w nowym sezonie ma poprowadzić trzecioligowe rezerwy Legii Warszawa.

Odejście Jacka dodatkowo skomplikowało i tak już trudną sytuację Stomilu. Klub musiał szybko znaleźć następcę, no i ostatecznie postawiono na Szymona Grabowskiego, byłego trenera Resovii Rzeszów i Podhala Nowy Targ.

W jakim ustawieniu będzie grał Stomil w nadchodzącym sezonie? - Trener musi być otwarty na zmiany w futbolu - wyjaśnia Szymon Grabowski. - W Podhalu część sezonu graliśmy z czwórką z tyłu, część z trójką defensorów. Wszystko zależy od przeciwnika i materiału ludzkiego, który ma się w drużynie. Każdy trener ma swój model, ale nie zawsze można go dopasować do zawodników. Wierzę, że z biegiem czasu będę budował zespół według swojego pomysłu. To będzie oznaczało, że rozwijamy się sportowo, ale również organizacyjnie.

Niestety, do takiego stanu jeszcze daleka droga, bo jak na razie nikt do Olsztyna nie przyszedł, natomiast w drugą stronę jest spory ruch. Właśnie Stomil poinformował oficjalnie o kolejnych odejściach z drużyny.

Merveille Fundambu, Hubert Szramka, Tomasz Tymosiak i Dominik Urban już w Olsztynie nie zagrają. Z drugoligowcem pożegnał się także Jakub Kanclerz, który ostatnio grał na wypożyczeniu w Zniczu Biała Piska.

Wygasające kontrakty Fundambu, Kanclerza, Szramki, i Tymosiaka nie zostały przedłużone, a wypożyczenie Urbana z Sokoła Ostróda zostało zakończone.

W sobotę Stomil ma zagrać u siebie sparing z Olimpią Grudziądz, ale ten mecz decyzją sztabu szkoleniowego został zamknięty dla kibiców oraz przedstawicieli mediów.

EM