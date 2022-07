Oficjalnie: Szymon Grabowski nowym trenerem Stomilu Olsztyn. "To klub z tradycjami"

INFORMACJA STOMILU OLSZTYN

źródło: stomilolsztyn.com

Informujemy, iż zarząd Klubu Stomil Olsztyn S.A. znalazł następcę Piotra Jacka na stanowisko trenera pierwszej drużyny. Nowym szkoleniowcem „Dumy Warmii” został Szymon Grabowski, który związał się ze Stomilem umową do 30 czerwca 2023 roku z opcją przedłużenia.

Szymon Grabowski to 41-letni szkoleniowiec, który swoją trenerską karierę zaczynał w 2010 roku w Wisłoce Strzyżów, gdzie zaliczył z drużyną dwa awanse. Stamtąd przeszedł do Resovii, w której rozpoczął pracę jako asystent trenera Macieja Huzarskiego. Po niemal dwóch latach w roli asystenta kontynuował swoją pracę w Klubie z Rzeszowa, tym razem na stanowisku trenera grup młodzieżowych.

– Stomil Olsztyn jest to przede wszystkim Klub z tradycjami. Cieszę się, że taka drużyna odezwała się do mnie i zarząd zdecydował się na współpracę. Do tej pory trenerem pierwszego zespołu był Piotr Jacek, który budował skład w sposób odpowiadający mi, czyli z dużą ilością piłkarzy młodych i pochodzących z Warmii i Mazur. Będę chciał kontynuować ten kierunek — powiedział nowy trener Stomilu Olsztyn, Szymon Grabowski.

Trener Szymon Grabowski dał się poznać szerszej publiczności podczas trzyletniej pracy w roli pierwszego szkoleniowca Resovii Rzeszów. W ciągu trzech pełnych sezonów zaliczył z drużyną dwa awanse. W ten sposób Resovia ekspresowo przebyła drogę z III ligi na zaplecze ekstraklasy. W sezonie 2021/2022 szkoleniowiec prowadził III-ligowe Podhale Nowy Targ, z którym zajął 5. miejsce w lidze.

— W pierwszej kolejności chciałbym podziękować trenerowi Piotrowi Jackowi za zaangażowanie i pasję, którą wkładał w każdą godzinę pracy w Stomilu. Żegnamy się w zgodzie i we wzajemnym szacunku. Pomimo tych niekomfortowych okoliczności cieszy mnie fakt, że proces rekrutacji Szymona Grabowskiego – szkoleniowca z tak ciekawym CV – przebiegł bardzo sprawnie. Wierzymy, że przygoda z trenerem Grabowskim będzie szansą zarówno dla nas, jak i dla trenera. Naszym zadaniem jest stanąć na wysokości zadania, by proces adaptacji trenera w „Dumie Warmii” przebiegł jak najsprawniej — powiedział prezes Arkadiusz Tymiński.

Trenerze, witamy w Stomilu Olsztyn i życzymy powodzenia!