Łyna pozostała w okręgówce

* Kłobuk Mikołajki - Łyna Sępopol 3:3 (1:1)

Gospodarze już na początku meczu objęli prowadzenie, jednak gol ten - delikatnie mówiąc - wywołał olbrzymie kontrowersje. - Było ewidentne zagranie ręką - nie ma wątpliwości Rafał Naruszewicz, trener Łyny. - Wszyscy to widzieli, poza sędzią...

Jednak goście jeszcze przed przerwą wyrównali z rzutu karnego, po czym w drugiej połowie odskoczyli na 3:1. W tym momencie stało się jasne, że piłkarze z Sępopola utrzymali się w klasie okręgowej, bowiem kilka dni temu u siebie wygrali 5:2 z Kłobukiem. - W końcówce zrobiłem kilka zmian, nawet na bramce, by dać pograć zmiennikom - wyjaśnia trener Łyny. - No i ambitni gospodarze wykorzystali to, doprowadzając do remisu. Generalnie od początku do końca mecz był pod naszą kontrolą.

W dwóch kolejnych barażach w konfrontacji okręgówka - wicemistrzowie klasy A także górą byli przedstawiciele wyższej klasy rozgrywkowej. Czarni Olecko na wyjeździe pokonali 2:1 Błękitnych Stary Olsztyn (w pierwszym meczu było 3:0 dla Czarnych), natomiast Kormoran Zwierzewo ograł 2:1 Agata Jegłownik (3:2).

Z dotychczasowych A-klasowiczów z awansu cieszy się jedynie Constract Lubawa, który postawił kropkę nad i, pokonując aż 6:1 Tęczę Miłomłyn (w pierwszym meczu Constract wygrał „tylko” 4:0.