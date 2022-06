Mistrzowie świata zagrają w Olsztynie

SIATKÓWKA\\\ Do Indykpolu AZS dołączyli Kuba Hawryluk i Kamil Szymendera, mistrzowie świata do lat 19. Tym samym olsztynianie zakończyli budowanie zespołu na nowy sezon.

Kuba Hawryluk urodził się 8 września 2003 roku w Staszowie. Swoją przygodę z siatkówką rozpoczął w miejscowym klubie Integro. Kolejnymi etapami w rozwoju młodego siatkarza, były: Centrum Staszów, PLAS Kielce i Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel. W barwach AT Jastrzębskiego Węgla, zdobył złote medale Mistrzostw Polski: Juniorów 2022, Kadetów 2020 i Młodzików 2018. W każdym turnieju otrzymał także wyróżnienie najlepszego libero. Na swoim koncie ma także srebro w MP Juniorów 2021 oraz tytuł najlepszego libero imprezy.

Młody libero to także absolwent Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale. Do jego największych sukcesów należy złoto Mistrzostw Świata U19 w 2021 roku i tytuł najlepszego libero. W 2020 roku zajął natomiast 3. miejsce w Mistrzostwach Europy U18.

W minionym sezonie, Hawryluk wraz z SMS PZPS Spała, rywalizowali w rozgrywkach Tauron I Ligi. W ostatniej edycji Pucharu Polski, a dokładniej w 1/16 finałów, Indykpol AZS Olsztyn rywalizował z młodymi adeptami siatkówki, zwyciężając 3:0. W nowym sezonie przyszedł czas na debiut w PlusLidze. Kuba Hawryluk został nowym libero Indykpolu AZS Olsztyn!

– Zdecydowałem się wybrać Indykpol AZS Olsztyn, ponieważ jest to jeden z najlepszych klubów w PlusLidze. Bardzo podoba mi się atmosfera, którą tworzą niesamowici kibice. Jest to również idealne miejsce na rozwój – nie mogę doczekać się początku sezonu! Jeśli chodzi o moje cele, to chciałbym wykonać postęp i pomagać w drużynie w odnoszeniu kolejnych zwycięstw. Chcemy dać kibicom jak najwięcej radości z naszej gry – mówi Kuba Hawryluk.

To nie jedyny siatkarz w ekipie ze stolicy Warmii i Mazur, który jest świeżo upieczonym absolwentem SMS Spała. Do Indykpolu AZS Olsztyn dołącza także Kamil Szymendera! Urodzony 30 kwietnia 2003 siatkarz, jest wychowankiem Gwardii Wrocław. W 2019 roku rozpoczął naukę w spalskiej szkole, z którą w tym samym sezonie zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy U17. Rok później zajął 3. miejsce w Mistrzostwach Europy U19, lecz najlepsze miało dopiero nadejść.

W 2021 roku, razem z wcześniej już wspomnianym Kubą Hawrylukiem, Szymendera zdobył złoty medal Mistrzostw Świata U19 w Iranie. Młody zawodnik został także wybrany do „drużyny marzeń”, jako jeden z dwóch najlepszych przyjmujących.

Sezon 2022/2023 będzie wyjątkowy dla młodego siatkarza – zadebiutuje on bowiem na boiskach PlusLigi. Kamil Szymendera został nowym przyjmującym Indykpolu AZS Olsztyn!

– Zdecydowałem się na zespół z Olsztyna, ponieważ marzyłem o graniu w PlusLidze. Uważam, że na ten moment, to najlepsze rozwiązanie jeśli chodzi o mój rozwój. W debiutanckim sezonie, w najlepszej lidze, stawiam na rozwój i naukę od bardziej doświadczonych kolegów z drużyny – podsumowuje Kamil Szymendera.

Indykpol AZS Olsztyn na sezon 2022/23

Rozgrywający: Joshua Tuaniga, Karol Jankiewicz

Przyjmujący: Robbert Andringa, Bartłomiej Lipiński, Moritz Karliztek, Kamil Szymendera

Środkowi: Mateusz Poręba, Taylor Averill, Szymon Jakubiszak, Dawid Siwczyk

Atakujący: Karol Butryn, Jan Król

Libero: Jakub Ciunajtis, Kuba Hawryluk

Sztab szkoleniowo-medyczny

I Trener: Javier Weber

II Trener: Marcin Mierzejewski

Statystyk: Mateusz Nykiel

Trener przygotowania fizycznego: Grzegorz Krzan

Fizjoterapeuta: Paweł Jaguszewski, Paweł Ciesiun

Lekarz: Wojciech Remiszewski