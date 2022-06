Mała piłeczka, duże emocje

Prowadzony przez trenera Zbyszka Pietkiewicza Polmlek rozgrywki grupy północnej I ligi zakończył na drugim miejscu (15 zwycięstw, dwa remisy i jedna porażka), dzięki czemu zyskał prawo gry w barażu o awans do Ekstraklasy. Rywalkami tenisistek stołowych z Lidzbarka Warmińskiego jest JKTS Jastrzębie Zdrój, najlepszy zespół grupy południowej (17 zwycięstw, trzy remisy).

W pierwszym meczu barażowym, który rozegrano 5 czerwca, podopieczne trenera Zbyszka Pietkiewicza na wyjeździe zremisowały 5:5. Jastrzębie ma jednak minimalnie lepszy bilans setów (22:21), co przy ewentualnych dwóch remisach mieć decydujące znaczenie. W Jastrzębiu kompletem zwycięstw popisała się Natalia Bogdanowicz, a kolejne punkty dla lidzbarskiej ekipy zdobyły Julia Szymczak i Weronika Bobek.

Wbrew pozorom dla trenera Pietkiewicza awans nie jest tym razem najważniejszy. - Rok temu po nielegalnej decyzji władz PZTS spadliśmy z Ekstraklasy i teraz nie wiem, czy tak naprawdę chcemy do niej wrócić. Czy nie lepiej skupić się na szkoleniu młodych zawodników, by przygotować ich do startów w mistrzostwach Europy i świata - zastanawia się szkoleniowiec Polmleku. - Jeśli pokonamy Jastrzębie, wtedy zastanowimy się, co dalej: czy gramy w Ekstraklasie obecnym składem, czy szukamy wzmocnień, co wiąże się z większym budżetem, czy też rezygnujemy z awansu.

>>> LOTTO Superliga opublikowała wstępny terminarz rozgrywek na sezon 2022/23. Dekorglass Działdowo w pierwszej kolejce zmierzy się z Akademią Zamojską Zamość. Mistrz Polski z 2021 roku, a aktualnie brązowy medalista, już w trzeciej serii zmierzy się w hitowym starciu z Dartom Bogorią Grodzisk Mazowiecki. Natomiast dwa dni później działdowianie pojadą do Bydgoszczy na mecz z wicemistrzem Polski. Najbardziej wyczerpujący będzie jednak październik, na który zaplanowano aż sześć meczów Dekorglassu!

- Ostatni sezon zakończyliśmy na trzecim miejscu, co było wynikiem trochę poniżej oczekiwań - przyznaje Ferdynand Chojnowski, prezes Dekorglassu. - Niestety, w półfinałach nie mogliśmy wystawić najsilniejszego składu, w efekcie nie awansowaliśmy do walki o złoto. Ale mamy brąz i po raz ósmy z rzędu znaleźliśmy się wśród medalistów.

W nowym sezonie o sile Dekorglassu będą stanowić Jakub Dyjas, Japończyk Kai Konishi, Duńczyk Jonathan Groth i młody Patryk Lewandowski. - Myślę, że jest to skład, który pozwoli nam awansować do finału - twierdzi prezes Chojnowski. - Łatwo jednak nie będzie, bo jest jeszcze kilku innych mocnych kandydatów.



1. kolejka, 9 września (piątek), godz. 18: Dekorglass – Akademia Zamojska Zamość

2. kolejka, 11 września (niedziela), godz. 16: Palmiarnia Zielona Góra – Dekorglass

3. kolejka, 14 października (piątek), godz. 18: Dekorglass – Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki

4. kolejka, 16 października (niedziela), godz. 16: LOTTO Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz – Dekorglass

5. kolejka, 21 października (piątek), godz. 18: Dekorglass – Villa Verde Olesno

6. kolejka, 23 października (niedziela), godz. 16: Dekorglass – AZS AWFiS Balta Gdańsk

7. kolejka, 28 października (piątek), godz. 18: Energa Manekin Toruń – Dekorglass

8. kolejka, 30 października (niedziela), godz. 16: Dekorglass – Dojlidy Białystok

9. kolejka, 18 listopada (piątek), godz. 18: Sokołów SA Jarosław – Dekorglass

10. kolejka 20 listopada (niedziela), godz. 16: Dekorglass – Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów

11. kolejka, 16 grudnia (piątek), godz. 18: Polonia Bytom – Dekorglass

12. kolejka, 18 grudnia (niedziela), godz. 16: Dekorglass – Fibrain AZS Politechnika Rzeszów

13. kolejka, 20 grudnia (wtorek), godz. 18: Olimpia-Unia Grudziądz - Dekorglass

>>> 15 lipca w serbskim Nowym Sadzie rozpoczną się mistrzostwa Europy juniorów, w których nasz region będzie miał swoich reprezentantów. Poważnym kandydatem do medalu wydaje się być Natalia Bogdanowicz z Lidzbarka Warmińskiego, druga zawodnicza w rankingu europejskim i dziewiąta w światowym. Poza tym w Nowym Sadzie zagrają jej kolega klubowy Artur Gromek oraz wychowanek Dekorglassu Patryk Lewandowski. Oprócz „Lewego” w turnieju wystąpią też m.in. Maciej Kubik, który w rozgrywkach krajowych także reprezentuje barwy Dekorglassu, natomiast w lidze grał do tej pory dla niemieckiego TTF Liebherr Ochsenhausen, oraz Szymon Kolasa mający przeszłość w Enerdze-Morlinach Ostróda. W kadrze dowodzonej przez trenera Patryka Jendrzejewskiego znaleźli się również Miłosz Redzimski (Bogoria Grodzisk Mazowiecki) oraz Mateusz Zalewski (ZKS Zielona Góra).

Lewandowski udział w mistrzostwach Europy zapewnił sobie świetnymi startami ogólnopolskimi. W Gliwicach podczas mistrzostw Polski do lat 19 wywalczył złoty medal indywidualnie, a w deblu z Patrykiem Bieleckim sięgnął po brąz.

>>> Województwo warmińsko-mazurskie wywalczyło sześć medali (dwa złote, dwa srebrne i dwa brązowe) podczas mistrzostw Polski LZS. Po krążek z najcenniejszego kruszcu sięgnęli Patryk Lewandowski (Dekorglass) oraz Kacper Petaś (Ostródzianka Ostróda), a Warmia i Mazury były bezkonkurencyjne w klasyfikacji województw.

Srebrne medale podczas imprezy rozgrywanej w Ostródzie wywalczyli ponadto Artur Gromek (Warmia Lidzbark Warmiński) oraz Jakub Kuźmicz (Ostródzianka), natomiast na najniższym stopniu podium stanęli Weronika Bobek (Warmia) i Łukasz Sokołowski (Ostródzianka). Ostródzianie zajęli pierwsze trzy miejsca w kategorii młodzieżowców, lidzbarczanie swoje medale zdobywali w kadetach, natomiast wychowanek Dekorglassu był najlepszy w rywalizacji juniorów.

W zestawieniu województw warmińsko-mazurskie wyprzedziło mazowieckie oraz śląskie, natomiast na trzeciej pozycji w klasyfikacji klubów znalazł się Dekorglass. Pierwsze miejsce przypadło Bogorii Grodzisk Mazowiecki, zaś drugie MKS Czechowice-Dziedzice.

Oprócz wspomnianej klubowej trójki z Działdowa, Lidzbarka Warmińskiego i Ostródy swoich przedstawicieli podczas mistrzostw Polski mieli także Mlexer Elbląg i LUKS ABC Żak Pisanica.

WOJCIECH CHRZĄSZCZ, dryh