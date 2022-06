Warmińsko-mazurskie sukcesy w Augustowie

W regatach organizowanych przez miejscową Spartę rywalizowało ponad 500 zawodniczek i zawodników z ponad 60 klubów z Polski, Litwy i Niemiec. Zmagano się we wszystkich kategoriach wiekowych - od dzieci poprzez młodzików, juniorów młodszych i juniorów, po seniorów i weteranów. Rozegrano 38 wyścigi na dystansach (w zależności od wieku uczestników na 10 000, 5000, 3000, 2000 i 1000 m).

Z warmińsko-mazurskich klubów najwięcej powodów do zadowolenia miał Olsztyński Klub Sportów Wodnych, bowiem jego zawodnicy przywieźli do stolicy Warmii i Mazur pięć medali, w tym dwa złote i dwa srebrne. Warto zauważyć, że w ekipie OKSW było kilku młodych zawodników z Ukrainy. Plonem ich startów był srebrny i brązowy medal oraz złoty w dwójce kanadyjkowej wspólnie z Polką Lilianą Matwicką.

Ceremonie uhonorowania uczestników MP miały uroczystą oprawę, bowiem medale wręczali zasłużeni zawodnicy i zawodniczki, reprezentanci Polski rodem z Augustowa, m.in. Edyta Dzieniszewska, Adam Wysocki, Piotr Markiewicz, Marek Twardowski oraz Tadeusz Wróblewski, wieloletni prezes Polskiego Związku Kajakowego.

– To były dość specyficzne zawody – powiedział Andrzej Kamiński, prezes i szkoleniowiec OKSW Olsztyn. – Przeprowadzono je w rzece-kanale, gdzie były betonowe brzegi, więc woda była nieźle rozbujana, bo startował jeden wyścig za drugim. Wszyscy mieli jednak takie same warunki, więc nie ma co narzekać. Mateusz Kamiński startował tan na miesiąc przed mistrzostwami Polski, aby się sprawdzić, i bez problemu wygrał dziesięć kilometrów w kanadyjce. W mistrzostwach Polski będzie się ścigał w jedynce na 1000 i 5000 m. Cieszą mnie dobre wyniki naszych młodych zawodników z Ukrainy. Od miesiąca mamy ich w klubie siedmioro, no i część z nich pojechała do Augustowa, gdzie wypadła na piątkę (śmiech).

ELJOT

Medaliści z Warmii i Mazur

ZŁOTO: C-1 seniorów na 10 km – Mateusz Kamiński (OKSW), C-2 juniorek młodszych na 5 km – Liliana Matwicka/Albina Jakubczuk (OKSW), K-2 masters na 10 km – Mirosław Kreczman (Korona Elbląg)

SREBRO: K-2 młodzików na 5 km – Artur i Bartosz Bacharowie (Baza Mrągowo), K-2 juniorów na 10 km – Bartosz Aleksandrowicz/Damian Kwiatkowski (Korona Elbląg), K-1 juniorów młodszych na 10 km – Mikołaj Kot (Korona Elbląg), K-1 masters na 10 km – Rafał Lewandowski (OKSW). C-2 juniorów młodszych na 10 km – Iwan Sejniczuk/Maksym Skorupski (OKSW)

BRĄZ: C-1 młodzików na 5 km – Tymofij Sejniczuk (OKSW)