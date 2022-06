Czeski sprawdzian

Na starcie nie zabraknie obrońcy obydwu tytułów Zbigniewa Staniszewskiego (Ford Fiesta RX). Olsztyński kierowca niejako przy okazji wywalczył w ubiegłym roku również tytuł mistrza Czech. Zawody w Sedlcanach będą więc dla czeskich kibiców pierwszą okazją w tym sezonie, aby zobaczyć w akcji mistrza swojego kraju. Staniszewski przerwę w startach rallycrossowych wykorzystał na udział w domowym Rajdzie Warmińskim. - Cel był prosty: mieliśmy pojechać „bombą” i spróbować wygrać ten rajd, mimo że nasza treningowa Fiesta R5 ma już 8 lat. Postanowiliśmy wraz z pilotem Sebastianem Rozwadowskim stanąć na rzęsach, by zwyciężyć. Niestety, nie udało się wygrać z nowszymi konstrukcjami, w efekcie musieliśmy zadowolić się drugim miejscem, ale i tak jestem ogromnie zadowolony. Jechaliśmy z ogromnymi prędkościami, w kilku miejscach musieliśmy się ratować, ale tempo było znakomite. Rajd zakończył się w niedzielę, a dzień później cały zespół zgodnie z planem zameldował się w warsztacie, aby dopracować szczegóły przed wyjazdem do Czech. Przestawiam się już na myślenie rallycrossowe. Będzie to runda łączona, więc będzie duże zamieszanie i ścisk na torze. Najgroźniejszy rywal to Czech Ales Fucik, który pojedzie u siebie. Łatwo nie będzie, ale jestem spokojny bo startowałem w Sedlcanach dwa lata z rzędu.