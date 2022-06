Łomot w Brukseli

* Belgia - Polska 6:1 (1:1)

0:1 - Lewandowski (26), 1:1 - Witsel (42), 2:1 - De Bruyne (59), 3:1, 4:1 - Trossard (73, 80), 5:1 - Dendoncker (83), 6:1 - Openda (90+1)

POLSKA: Bartłomiej Drągowski - Robert Gumny, Kamil Glik, Jan Bednarek, Tymoteusz Puchacz (46 Bartosz Bereszyński) - Jakub Kamiński (81 Nicola Zalewski), Szymon Żurkowski, Grzegorz Krychowiak (46 Damian Szymański), Piotr Zieliński, Sebastian Szymański (66 Matty Cash) - Robert Lewandowski (69 Adam Buksa)

Belgowie chcieli błyskawicznie wyjść na prowadzenie, no i już w 3. minucie obili słupek, a po kolejnych trzech minutach nawet umieścili piłkę w polskiej bramce, jednak sędzia odgwizdał spalonego. Potem gra się wyrównała, po czym w 26. minucie po akcji Zielińskiego z Szymańskim do piłki dopadł Lewandowski, który zdobył kolejnego gola w biało-czerwonych barwach. Wydawało się, że Polacy dowiozą korzystny wynik do przerwy, jednak Witsel wykorzystał nie najlepszą interwencję Drągowskiego i strzałem z 18 m doprowadził do wyrównania.

Po przerwie z każdą kolejną minutą Belgowie osiągali coraz większą przewagę. Wynik się jednak nie zmieniał, bo Drągowski popisał się kilkoma znakomitymi obronami, a w innych sytuacjach strzały rywali okazały się niecelne. Ale w 59. minucie drugiego gola zdobył De Bruyne, a potem było już tylko... gorzej, bo kolejne bramki padały po 14, 7, 3 i 8 minutach. Polacy chcieli jak najszybciej schować się w szatni, natomiast Belgowie cały czas nie mieli dość.

W drugim meczu grupy A 4 Walia przegrała 1:2 z Holandią (Norrington-Davies 90 - Koopmeiners 50, Weghorst 90).

* 3 kolejka, 11 czerwca: Holandia - Polska, Walia - Belgia.



GRUPA A 4

1. Holandia 6 6:2

2. Belgia 3 7:5

3. Polska 3 3:7

4. Walia 0 2:4