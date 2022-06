Intensywny czerwiec Hołowczyca

Rajd rozpocznie piątkowy odcinek o długości nieco ponad 40 kilometrów, a w sobotę rozegrane zostaną dwa kolejne odcinki specjalne. Łączna długość odcinków specjalnych rajdu to 203 km. Na starcie obok Hołowczyca pojawią się zajmujący drugie miejsce w Mistrzostwach Polski Michał Małuszyński w MINI JCW Rally oraz dobrze znany w Polsce czeski kierowca Miroslav Zapletal w Hummerze H3.

Występ w trzeciej rundzie Mistrzostw Polski to nie koniec motorsportowych wydarzeń w kalendarzu Hołowczyca.

- Nadchodzący miesiąc zapowiada się intensywnie, a miał być jeszcze bardziej ekscytujący, w najbliższy weekend startujemy w Mistrzostwach Polski, potem wspólnie z Łukaszem mieliśmy jechać z zespołem X-Raid na rundę Mistrzostw Świata – Rajd Andaluzji - wyjaśnia Hołowczyc. - Bardzo cieszyłem się na możliwość startu, jednak jak się okazało, rajdy są nieprzewidywalne (śmiech), impreza została przełożona na jesień z powodu zagrożenia pożarowego w regionie Hiszpanii, w którym jest rozgrywany. Cóż, pojawimy się tam jesienią. Dla moich kibiców mam jeszcze jedną niespodziankę, bo 17 czerwca wybieram się do Holandii na tor Zandvoort – wystartuję w Alpine Elf Europa Cup. To będzie zupełnie inne doświadczenie, tor, pucharowe samochody, rywalizacja bok w bok. Ostatni raz na wyścigowym torze byłem w grudniu, gdzie miałem okazję testować samochód kategorii LMP3 z polskim zespołem Inter Europol Competiton. Trzymajcie kciuki – będzie się działo!

W klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski Krzysztof Hołowczyc zajmuje pierwsze miejsce po wygranych dwóch pierwszych rundach.