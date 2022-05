Ekstraklasa nie dla Stomilanek

Olsztynianki bardzo skomplikowały sobie sprawę w przedostatniej kolejce, gdy na własnym stadionie niespodziewanie przegrały 1:2 z Trójką.

W tej sytuacji, żeby awansować do Ekstraligi, Stomilanki musiały wygrać w Wodzisławiu i liczyć na to, że jednocześnie inne drużyny z czołówki pogubią punkty. Walka była pasjonująca do samego końca, ponieważ przed ostatnią kolejką szansę na awans miało aż pięć zespołów!

Niestety, po 11 minutach meczu w Wodzisławiu szanse znacznie zmalały, bo gospodynie objęły prowadzenie. A po 35 minutach o Ekstralidze już chyba nikt w olsztyńskiej ekipie nie myślał, gdyż było już 2:0. Co prawda podopieczne trenera Maleszewskiego jeszcze przed przerwą zdobyły kontaktowego gola (reprezentantka Mołdawii Irena Topal z 20 metrów trafiła prosto w okienko), a w 59. min do remisu doprowadziła Gabriela Kędzia, ale kompletu punktów zdobyć się nie dało, chociaż były ku temu okazje. W efekcie z awansu ucieszyły się piłkarki z Radomia i Tczewa.

* Inne wyniki 22. kolejki: Ząbkovia Ząbki – Hydrotruck Radom 2:4, Skra Częstochowa - Pogoń Tczew 1:5, Rolnik Głogówek – ROW Rybnik 7:3, Trójka Staszkówka/Jelna – UKS SMS II Łódź 1:2, Polonia Środa Wielkopolska – Resovia Rzeszów 0:1.



I LIGA

1. Radom 48 65:33

2. Pogoń 46 80:39

---------------------------------

3. Resovia 45 51:23

4. Stomilanki 44 64:32

5. SWD 43 58:34

6. Polonia 35 49:30

7. Trójka 30 48:56

8. Skra 29 33:40

9. UKS SMS II 22 42:54

10. Ząbkovia 17 34:76

--------------------------------

11. ROW 15 43:71

12. Rolnik 9 35:113