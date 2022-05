Dzisiaj ważą się losy Stomilu Olsztyn. PZPN ma podjąć decyzję w sprawie licencji dla ŁKS-u Łódź i Skry Częstochowa

Kluby z Łodzi i Częstochowy w zakończonym niedawno sezonie zajęły bezpieczne miejsca w pierwszoligowej tabeli, co jednak w przypadku ŁKS nie było szczytem marzeń, bowiem klub ten nie ukrywał ekstraklasowych ambicji.

Ostatecznie skończyło się na 10. miejscu, które było olbrzymim rozczarowaniem dla łódzkich kibiców - oczywiście nie mamy na myśli sympatyków Widzewa, bo dla nich porażki lokalnego rywala są niczym balsam na skołatane serca. Ale jeszcze przed zakończeniem sezonu pojawił się kolejny problem - okazało się bowiem, że ŁKS ma olbrzymie problemy finansowe.

Co prawda już nie ma długów wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, ale za to nadal zalega z pensjami dla byłych zawodników. Na przykład ostatnio z klubem nie dogadał się Ricardinho, który nie przystał na propozycję rozwiązania umowy za tzw. porozumieniem stron. Brazylijczyk wyjaśnił, że wcześniej już pięć razy zgadzał się na wypłatę zaległości w ratach, tymczasem teraz zaproponowano mu wypłatę w sześciu transzach tylko części należnego wynagrodzenia.

Jeszcze niedawno długi ŁKS-u wynosiły podobno ponad siedem milionów złotych, mimo to prezes Tomasz Salski jest optymistą, o czym świadczy jego wpis w mediach społecznościowych, w którym obiecał kibicom ważne informacje w tym tygodniu.

Jeśli łódzki klub nie wyprostuje spraw finansowych, wtedy raczej degradacja z I ligi mu nie grozi, bo zazwyczaj w takich sytuacjach kluby karane są odjęciem punktów w kolejnym sezonie.

Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja Skry, która sezon zakończyła na 13. miejscu. Jak już wielokrotnie informowaliśmy, stadion częstochowskiego klubu nie spełnia pierwszoligowych kryteriów (brak oświetlenia i podgrzewanej murawy oraz zbyt małe trybuny). Z tego powodu Skra znowu chciałaby domowe mecze rozgrywać w Bełchatowie, z tym że zgodnie z Podręcznikiem Licencyjnym taka możliwość przysługuje tylko beniaminkom i to jedynie na sezon. Tymczasem Skra już beniaminkiem nie jest, a przez cały poprzedni sezon nie zrobiła nic, by swój stadion zmodernizować. Teoretycznie więc w ubiegły czwartek PZPN powinien częstochowianom nie przyznać pierwszoligowej licencji, jednak skończyło się na tym, że Skra ma jeszcze dostarczyć jakieś dodatkowe dokumenty, po lekturze których dzisiaj ma zapaść ostateczna decyzja.

Ratunkiem dla Skry ma być gwarancja przeprowadzenia modernizacji stadionu oraz wiarygodne potwierdzenie źródeł jej finansowania. Przypominamy, że przebudowa ma zostać sfinansowana z pieniędzy pozyskany z Polskiego Ładu, a gdy ten program nie wypali, wtedy pięć milionów ma z własnej kieszeni wyłożyć jeden z akcjonariuszy Skry. Tylko że Komisja Licencyjna ma co do tego poważne wątpliwości.

Jeśli więc Skra nie otrzyma licencji, wtedy w I lidze pozostanie Stomil, gdyby natomiast licencji nie dostał także ŁKS, wówczas pierwszoligowy byt zachowa jeszcze Górnik Polkowice.

Poza tym rozstrzygną się dzisiaj losy licencji dla drugoligowej Pogoni Siedlce. W tym przypadku na decyzję z niecierpliwością czekają sympatycy Hutnika Kraków.

ARTUR DRYHYNYCZ