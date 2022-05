Zwycięska Wataha

* Res Energy Team Olsztyn – Wataha Zielona Góra 20:26 (10:19)

Punkty dla gospodarzy: Kacper Gorzyński 10, Przemysław Kryszk 5, Łukasz Wojtaszewski 5

Sobotni mecz zakończył sezon olsztyńskiej piętnastki, która do rozgrywek centralnych powróciła po dziesięcioletniej przerwie. Generalnie było to bardzo wyrównane spotkanie, jednak z lekką przewagą gości. Obie drużyny miały po cztery przyłożenia, natomiast o zwycięstwie gości zadecydowały rzut karny i podwyższenia. Niestety, zespołowi olsztyńskiemu nie udało się ani razu z podwyższenia umieścić piłki między słupami i ponad poprzeczką.

– Mecz toczył się falami – ocenił trener Leszek Bors. – Wataha miała jednak dużo większe doświadczenie, a do zdobyczy punktowych wykorzystała nasze proste błędy, takie jak m.in. utraty piłek w przegrupowaniach i w rzutach z autu. Te elementy koniecznie musimy w przyszłości wyeliminować, poza tym nie mamy skutecznego kopacza. Mimo to - gdybyśmy wykorzystali wszystkie próby podwyższeń - wygralibyśmy ten mecz. Kacper Górzyński, który to zwykle wykonuje, ma kontuzję nogi, więc nie chciałem ryzykować. Teraz do końca czerwca będziemy trenować w Olsztynie, w lipcu przerwa do turnieju rugby plażowego, a w sierpniu rozpoczniemy przygotowania do kolejnego sezonu – dodał na koniec olsztyński szkoleniowiec.

* Inny wynik 10. kolejki: Hegemon Mysłowice - Rugby Ruda Śląska 67:13 (20:8).

ELJOT