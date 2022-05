Concordia już świętuje awans

* Concordia Elbląg - DKS Dobre Miasto 1:2 (1:0)

1:0 - Edil (41 karny), 1:1 - K. Chojnowski (57), 1:2 - J. Chojnowski (59)

CONCORDIA: Melnychenko - Bukacki, Edil, Szawara, Drewek, Rudziński (57 Skierkowski), Kopka, Łęcki (60 Łojeczko), Szmydt, M. Pelc (57 Wieliczko), Augusto

Zanim mecz się rozpoczął, to elblążanie już mogli świętować awans, bowiem wcześniej Huragan Morąg nie sprostał Polonii Lidzbark Warmiński. - Ta wiadomość podziałała na drużynę rozprężająco - przyznał trener elblążan Krzysztof Machiński. W pierwszej połowie groźniejsze sytuacje można było policzyć na palcach jednej ręki, a Concordia wyszła na prowadzenie tuż przed przerwą, gdy polu karnym sfaulowany został Joao Augusto, a jedenastkę wykorzystał jego rodak Edil. Jednak w drugiej połowie, ku zaskoczeniu kibiców, role się odwróciły: w 57. min Kacper Chojnowski uderzeniem głową doprowadził do remisu, a dwie minuty później Jakub Chojnowski strzałem sprzed pola karnego podwyższył na 2:1 dla DKS. Od tego momentu Concordia zaczęła grać znacznie lepiej, ale doskonale bronił Bartosz Dzikowski - dzięki jego interwencjom zespół z Dobrego Miasta wrócił do domu bogatszy o trzy punkty.

Była to pierwsza porażka elblążan na własnym boisku w tym sezonie. Mimo wpadki po ostatnim gwizdku sędziego wystrzeliły szampany, a zawodnicy - ubrani w okolicznościowe koszulki - wraz z kibicami świętowali powrót do III ligi.

* Polonia Lidzbark Warmiński - Huragan Morąg 3:1 (2:0)

1:0 - Wierzbowski (32), 2:0 - Karłowicz (35), 2:1 - Wasiak (46), 3:1 - Gurov (86)

Polonia prowadzona przez Czesława Żukowskiego wygrała z Huraganem, dzięki temu ma już tylko punkt straty do drugiego miejsca, które zajmuje zespół z Morąga. W tym sezonie Polonia jako jedyna jeszcze nie przegrała na własnym obiekcie - ostatni raz przydarzyło się to jej w listopadzie 2020 roku.

* Mazur Ełk - Błękitni Pasym 1:5 (1:2)

0:1 - Nosowicz (12), 0:2 - Malanowski (18), 1:2 - Dymek (45), 1:3 - Łukaszewski (52), 1:4, 1:5 - Malanowski (56, 67)

Maj zdecydowanie służy Patrykowi Malanowskiemu, który po wyleczeniu kontuzji sieje postrach na czwartoligowych boiskach. Zaczęło się od 4:3 z Polonią Iłowo, w którym zdobył wszystkie cztery gole, potem było 1:2 w Lidzbarku Warmińskim (honorowy gol był oczywiście „Malana”), 1:0 z Zatoką (kto zdobył zwycięską bramkę? Oczywiście Malanowski), a w sobotę w Ełku snajper z Pasymia powiększył swój dorobek o kolejne trzy trafienia! Dzięki temu Błękitni systematycznie odrabiają straty i do bezpiecznego miejsca tracą tylko trzy punkty. Jedną z bramek dla pasymian zdobył Marcin Łukaszewski, który wznowił karierę, by pomóc swemu klubowi w walce o utrzymanie. I jest to bardzo duże wzmocnienie, bo przecież przed laty „Źróbek” w jednym sezonie IV ligi potrafił zdobyć... 54 gole!

- Początek meczu by nasz, bo szybko zdobyliśmy dwie bramki - wyjaśnia Patryk Malanowski. - Potem mieliśmy kolejne okazje, które zmarnowaliśmy. W efekcie zamiast dobić rywala, tuż przed przerwą podaliśmy mu tlen, tracąc gola. Ale w drugiej połowie trafienie Marcina Łukaszewskiego uspokoiło sytuację. W trzech ostatnich kolejkach u siebie gramy z Ornetą i rezerwami Olimpii oraz na wyjeździe z Huraganem. Nasz plan minimum to sześć punktów, które powinny dać nam utrzymanie - kończy napastnik z Pasymia.

W tym momencie warto wyjaśnić, że jeśli z III ligi spadną Znicz, Mamry i Wikielec, na co się zanosi, wtedy z IV ligą pożegnają się cztery zespoły, a ekipy z 11. i 12. miejsca zagrają w barażach z wicemistrzami okręgówki.

Wystarczy rzut oka na tabelę, by spostrzec, że Mazur już spadł, szczytem marzeń Zatoki i Korsz jest jedynie gra w barażach, a Orneta ma tylko matematyczne szanse na zajęcie bezpiecznej lokaty. Walka o zajęcie dwóch ostatnich bezpiecznych miejsc rozstrzygnie się między rezerwami Olimpii (32 pkt), Pisą (32), Błękitni Pasym (29) i Polonią Iłowo (29).

* MKS Korsze - Motor Lubawa 0:2 (0:1)

0:1 - Sobolewski (15), 0:2 - Zasuwa (72)

Tym zwycięstwem goście praktycznie zapewnili sobie czwartoligowy byt, bo trudno przypuszczać, że w trzech ostatnich meczach roztrwonią 8-punktową przewagę nad strefą barażową.

* Mrągowia Mrągowo - Pisa Barczewo 7:2 (2:0)

1:0 - Skok (18), 2:0 - Walyndykiewicz (22), 3:0 - Sok (50), 4:0 - Bah (59), 4:1 - Błędowski (71), 5:1 - Paprocki (73), 6:1 - Błędowski (81), 7:1 - Kosek (82), 7:2 - Kostrubski (89)

* Błękitni Orneta - Zatoka Braniewo 7:1 (4:0)

1:0 - Fabisiak (10), 2:0 - Januszkiewicz (15), 3:0, 4:0 - Duda (20, 25), 5:0 - Dzierzkiewicz (53), 6:0 - Kurywczak (56), 6:1 - Śniegocki (65), 7:1 - Kurywczak (82)

Dla Daniela Koguta, pochodzącego z Ornety trenera Zatoki, był to bolesny powrót na stadion swojego byłego klubu.

* Granica Kętrzyn - Jeziorak Iława 3:3 (2:2)

0:1 - Galas (7), 1:1 - Turczyk (30), 2:1 - Zawalich (41), 2:2 - Kressin (44), 2:3 - Banaszek (75), 3:3 - Swacha-Sock (84)



* Olimpia II Elbląg - Polonia Iłowo 5:0 (2:0)

PO 27 KOLEJKACH

1. Concordia 66 82:18

--------------------------------

2. Huragan 56 69:28

3. Polonia LW 55 65:32

4. Jeziorak 51 65:30

5. Granica 49 61:41

6. Mrągowia 46 64:43

7. DKS 44 39:30

8. Motor 37 41:41

9. Olimpia II 35 49:48

10. Pisa 32 37:51

-------------------------------

11. Błękitni P. 29 38:64

12. Polonia I. 29 45:66

-------------------------------

13. Błękitni O. 26 33:73

14. Korsze 24 34:70

15. Zatoka 24 33:58

16. Mazur 18 33:95