Walne Zgromadzenie w Stomilu

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęto również uchwałę zmiany statutu, stanowiącą o tym, że Spółka Stomil Olsztyn SA może promować wszystkie zainteresowane gminy, nie tylko Gminę Olsztyn. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom Klubu, który nie mając na dziś zapewnionego jakiegokolwiek wsparcia ze strony Gminy Olsztyn, chciałby móc promować wszystkie zainteresowane gminy, w szczególności te z województwa warmińsko-mazurskiego i regionu.

Co ważne, zgodę na zmianę statutu wyrazili wszyscy zgromadzeni akcjonariusze, w tym Gmina Olsztyn. Obecnie zmieniona treść brzmi następująco „Spółka promować będzie miasto Olsztyn oraz inne jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane współpracą poprzez aktywność sportową. Spółka została założona w celu prowadzenia działalności sportowej w formie klubu sportowego i uczestnictwa w rywalizacji sportowej – rozgrywkach (zawodach) piłki nożnej. Przez popularyzację sportu, organizując sportowe imprezy masowe oraz uczestnicząc w wychowaniu fizycznym społeczeństwa, Spółka dążyć będzie do zbudowania pozytywnego wizerunku miasta Olsztyna oraz innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych współpracą".

Dodatkowo, wolą trzech Akcjonariuszy spółki - 10X SA, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Stowarzyszenie OKS Stomil Olsztyn - został złożony wniosek do Zarządu Spółki o wystąpienie do Przewodniczącego Rady Miasta o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta poświęconej dyskusji na temat przyszłości Spółki.

Ponadto Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwrócił się z prośbą do akcjonariusza Gminy Olsztyn o przekazanie w terminie 7 dni informacji dotyczącej działań podjętych w celu wydania ważnego pozwolenia na budowę stadionu miejskiego przy al. Piłsudskiego 69a oraz ewentualnej aktualizacji projektu budowlanego, w celu ewentualnego wnioskowania o środki publiczne.

Przedstawiciel Stowarzyszenia OKS Stomil Olsztyn przedłożył wszystkim akcjonariuszom pismo dotyczące pominięcia zobowiązań Stowarzyszenia w umowie z dnia 13 lipca 2019 r., zawartej pomiędzy Gminą Olsztyn, 10x Spółką Akcyjną, PWiK Sp. z o.o., a Spółką, z prośbą o ustosunkowanie się do ww. pisma. Co ważne, wszystkie zobowiązania stanowiące wykaz do umowy z 13 lipca 2019 r., miały zostać pokryte wkładem pieniężnym ze strony Gminy Olsztyn.