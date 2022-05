Co z licencją? Nie wiadomo

Teoretycznie sprawa była jasna - Skra, jako beniaminek, miała rok na przystosowanie swojego skromnego stadioniku (990 miejsc) do pierwszoligowych wymogów. W debiutanckim sezonie „domowe” mecze rozgrywała na wynajętych stadionach, a gdy się utrzymała na zapleczu Ekstraklasy, okazało się, że na częstochowskim stadionie nikt nawet jednym szpadlem ziemi nie ruszył, chociaż teoretycznie w tym czasie miało się pojawić oświetlenie, podgrzewana murawa i większe trybuny. Można przypuszczać, że dobry wynik zespołu zaskoczył działaczy Skry - wygląda na to, jakby sądzili, że spadną do II ligi i w ten sposób problem sam się rozwiąże.

Efekt jednak jest taki, że ich stadion do I ligi się nie nadaje, a jednocześnie drugi rok z rzędu z innych stadionów Skra już korzystać nie może, bo zabrania tego Podręcznik Licencyjny. Decyzja zatem powinna być jedna - brak licencji, co oznaczałoby jednocześnie, że z I ligi nie spadłby Stomil.

Ale świat futbolu widział już różne cuda, więc działacze Stomilu w czwartek przeżywali nerwowe chwile, tym bardziej że klub z Częstochowy nie czekał z założonymi rękami, tylko rozpoczął desperacki kontratak. Skra do wymaganych w procesie licencyjnym dokumentów dołączyła - jak powiedział jej rzecznik prasowy - „harmonogram rzeczowo-finansowy, wraz z finansowaniem i dokumentacją przebudowy obiektu przy ulicy Loretańskiej”. Całość prac wyceniono na pięć milionów złotych, które gmina Częstochowa chce pozyskać z... Polskiego Ładu. Skra zdaje sobie sprawę, że jest to wszystko „patykiem po wodzie pisane”, dlatego jednocześnie zawarła z jednym z akcjonariuszy poufną umowę cywilno-prawną, na mocy której akcjonariusz zobowiązał się do wyłożenia z własnej kieszeni tych pięciu milionów, jeśli Polski Ład nie wypali.

Decyzja Komisji Licencyjnej PZPN miała zapaść wczoraj do godz. 15, ale kolejne minuty mijały, potem godziny, a decyzji nie było. Atmosfera robiła się coraz bardziej napięta, ale żadna ostateczna decyzja nie zapadła, bo Skra do 31 maja ma dostarczyć jeszcze jakieś dodatkowe dokumenty.

* W środę odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Stomil Olsztyn SA, podczas którego m.in. wprowadzono zmianę w statucie, dzięki czemu klub może teraz promować wszystkie zainteresowane gminy, nie tylko gminę Olsztyn. - Poza tym akcjonariusze zaproponowali, by Przewodniczący Rady Miasta zwołał nadzwyczajną sesję Rady poświęconą przyszłości naszej spółki - wyjaśnia Michał Żukowski z rady nadzorczej Stomilu, nie kryjąc zadowolenia z tego pomysłu. - Przypomnieliśmy też, że ponad trzy i pół miesiąca temu prezydent Grzymowicz powiedział, że nie wystąpi do Polskiego Ładu o 30 milionów złotych na modernizację stadionu, bo najpierw potrzebna jest aktualizacja projektu i nowe pozwolenie na budowę. Dlatego gminie Olsztyn, czyli jednemu z akcjonariuszy klubu, zadaliśmy pytanie, na jakim etapie są te dwie sprawy. Obawiamy się bowiem, że za kilka miesięcy, gdy będzie kolejny nabór do Polskiego Ładu, obudzimy się z ręką w nocniku, bo okaże się, że pozwolenie na budowę i dokumentacja nadal są „w polu”. Odpowiedź mamy otrzymać w ciągu siedmiu dni - kończy Michał Żukowski.