Wychowankowie przedłużyli umowy

Jankiewicz w minionym sezonie debiutował w rozgrywkach PlusLigi, a o grę w podstawowym składzie musiał walczyć z Janem Firlejem. Kiedy jednak młody rozgrywający otrzymał swoje „pięć minut”, wykorzystał je bardzo dobrze - Jankiewicz poprowadził drużynę do zwycięstwa m.in. w spotkaniu przeciwko Ślepskowi Malow Suwałki (3:2). W sumie w całym sezonie rozegrał 24 sety.

- Bardzo dobrze współpracowało mi się z trenerem Javierem Weberem. Uważam, że skorzystała na tym cała drużyna - stwierdził rozgrywający Indykpolu AZS. - To świetny fachowiec, dlatego gdy tylko pojawiła się możliwość przedłużenia kontraktu, od razu się zdecydowałem. Podchodzę z Olsztyna – tu się wychowałem, tu mieszkam, więc reprezentowanie barw Indykpolu AZS sprawia mi olbrzymią satysfakcję.

Natomiast dla Ciunajtisa był to drugi sezon w najwyżej klasie rozgrywkowej. Młody libero o miejsce w pierwszej szóstce rywalizował z Jędrzejem Gruszczyńskim. Ciunajtis z dobrej strony pokazał się w spotkaniach przeciwko: Projektowi Warszawa (2:3 na wyjeździe), GKS Katowice (3:2 w Iławie) oraz kończącym sezon pojedynku z Asseco Resovią Rzeszów (wygrana 3:1 i porażka w złotym secie). Libero rozegrał w sumie 22 sety. - Bardzo się ucieszyłem na wieść o przedłużeniu kontraktu z Javierem Weberem. Stwierdziłem, że pozostanie w Indykpolu AZS na kolejny sezon będzie dla mnie bardzo dobrym wyborem - przyznał Ciunajtis. - Jest to genialny trener, z którym najlepiej mi się współpracowało. Ponadto mieszkam w Olsztynie już 8 lat – przychodząc do liceum, założyłem sobie, iż w przyszłości będę występował właśnie w tym klubie. Dlatego nie było lepszej możliwości jak pozostanie w Kortowie na przyszły sezon.

Karol Jankiewicz i Jakub Ciunajtis to wychowankowie AZS UWM Olsztyn oraz studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W minionej edycji Akademickich Mistrzostw Polski wrócili ze złotym medalem w klasyfikacji uniwersytetów.