Zwycięstwo polskiego szachisty

Przez pierwsze trzy dni rywalizowano w turnieju szachów szybkich, natomiast dwa następne dni przeznaczono na szachy błyskawiczne. Każdego dnia do Muzeum Polin, gdzie zorganizowano imprezę, docierały tysiące kibiców. - Odzew i zainteresowanie przerosły nasze oczekiwania - przyznaje Adam Lamentowicz, prezes zarządu spółki Superbet. A zainteresowanie systematycznie rosło, bo znakomicie spisywał się Duda, który przyznał, że wygrywanie na własnym podwórku sprawa mu podwójną satysfakcję.

– Cieszę się, że tak silne i prestiżowe turnieje mogą być u nas rozgrywane, mam też nadzieję, że to dopiero początek, że wkrótce Polska będzie gospodarzem kolejnych ważnych międzynarodowych imprez. Dlatego bardzo dobrze, że tak dużo osób obserwowało naszą grę, bowiem im więcej kibiców, tym większa szansa, że kolejne wielkie turnieje trafią do naszego kraju - kończy najlepszy polski szachista.

W puli nagród Superbet Rapid & Blitz Poland było 175 tysięcy dolarów, z czego zwycięzca dostał 40 tysięcy. Turniej rozgrywano w ramach cyklu Grand Chess Tour. Tegoroczny GCT to dwa turnieje szachów klasycznych oraz trzy turnieje szachów szybkich i błyskawicznych odbywające się w Europie i w USA, z łączną pulą nagród 1,4 miliona dolarów. Sezon rozpoczął turniej w Bukareszcie, drugiem etapem była Warszawa, natomiast kolejne zostaną rozegrane w Zagrzebiu oraz St. Louis.



* Klasyfikacja końcowa Superbet Rapid & Blitz Poland 2022: 1. Jan Krzysztof Duda (Polska) – 24; 2-3. Levon Aronian (USA) – 23,5, Viswanathan Anand (Indie) – 23,5; 4. Fabiano Caruana (USA) – 23; 5. Wesley So (USA) – 20,5; 6. Richard Rapport (Węgry) – 19,5; 7. Radosław Wojtaszek (Polska) – 13,5; 8. Anton Korobow (Ukraina) – 12,5; 9. Kirił Szewczenko (Ukraina) – 11,5; 10. David Gavrilescu (Rumunia) – 8,5.