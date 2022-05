Udana inauguracja na toruńskim torze

Olsztyn Racing pojawił się w Toruniu w 12-osobowym składzie, jednak nie wszyscy zawodnicy byli ze stolicy Warmii i Mazur. - W Olsztynie jest nas niewielu, dlatego - chcąc rywalizować w klasyfikacji teamowej - posiłkujemy się zawodnikami z innych regionów kraju - wyjaśnia Bartosz Gralewicz, menedżer zespołu, a zarazem ojciec niespełna 12-letniego Olka (Motoklub Olsztyn), który w Toruniu zadebiutował w klasie Stock 150 Junior. No i trzeba przyznać, że był to bardzo udany debiut, bowiem po zaciętej walce ze starszymi rywalami Aleksander ostatecznie zajął znakomite drugie miejsce, przy okazji osiągając najlepszy czas okrążenia! Zgodnie z przepisami w tej klasie mogą startować zawodnicy, którzy ukończyli 12 lat, natomiast Olek 12. urodziny będzie obchodził dopiero w sierpniu, jednak władze Polskiego Związku Motorowego wyraziły zgodę na lekkie przesunięcie tej granicy, ponieważ młody olsztyński motocyklista w ubiegłym roku w klasie 125 ccm został mistrzem kraju oraz zajął drugie miejsce Pucharze Polski. Warto przypomnieć, że sukcesy te docenili czytelnicy „Gazety Olsztyńskiej”, uznając Olka za Sportowy Talent 2021 Roku.

A jak spisali się pozostali reprezentanci teamu Olsztyn Racing? Najmłodszym jego zawodnikiem był... 9-letni Antoni Gural (Automobilklub Radomski), który w klasie Stock 90 w debiutanckim wyścigu zajął bardzo dobre czwarte miejsce.

Mniej szczęścia miała 10-letnia Latika Opalińska (Orion Ziębice), bo po upadku jej motocykl uległ uszkodzeniu, w efekcie Latika nie ukończyła wyścigu.

Poza tym w klasie Stock 125 11-letni Karol Terka (Motoklub Olsztyn) do mety dojechał na 9. miejscu, a w klasie Stock 150 Junior Eryk Radziewiński (17 lat) z MSM Mrągowo po sporych problemach z motocyklem ukończył wyścig na 8. pozycji.

Kolejni zawodnicy startowali już w klasach zarezerwowane dla dorosłych. Najliczniejsza obsada była w klasie Stock 150, w której Patryk Rutkowski, Piotr Pieszko i Jakub Aurast (wszyscy Motoklub Olsztyn) zajęli odpowiednio 5., 9. i 21 miejsce.

Z kolei w klasie Lite 150 w olsztyńskich barwach ścigało się dwóch zawodników: debiutant Mateusz Klenowski (Motoklub Olsztyn) po upadku na ostatnim zakręcie ostatniego okrążenia ukończył wyścig na 20. pozycji, natomiast Paweł Staszko (MotoPark Koszalin) na zapasowym motocyklu był dziesiąty

W klasie Masters (40+) ścigał się Daniel Terka (Motoklub Olsztyn) - niestety, wywrotka oraz kontakt z innym zawodnikiem wykluczyły go z walki. Natomiast Miłosz Kurkul (Motoklub Olsztyn) rywalizował w najszybszej klasie SuperPit. On też nie uniknął wywrotki, ale szybko się pozbierał, kończąc wyścig na najniższym stopniu podium!

W efekcie Olsztyn Racing zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji teamowej. Trenerem zespołu był Marek Szkopek, kapitan reprezentacji Polski w mistrzostwach świata motocyklowych wyścigów długodystansowych,

* Druga runda Pucharu Polski odbędzie się 25 i 26 czerwca w Starym Kisielinie koło Zielonej Góry (cały cykl składa się z czterech rund), natomiast we wrześniu w Słomczynie zostaną przeprowadzone mistrzostwa Polski.