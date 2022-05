Ostatnia kolejka nowej ligi

Utworzyły ją najlepsze zespoły I ligi, które stworzyły nową jakość w polskiej piłce ręcznej. Jednym z elementów tej układanki jest olsztyńska Warmia Energa.

Dla Kopycińskiego i spółki zderzenie z nowymi rozgrywkami miało dwa oblicza. Pierwsza runda była czasem na zdobywanie doświadczenia. Warmiacy zapłacili przysłowiowe frycowe – w wielu spotkaniach - będąc równorzędnym przeciwnikiem - tracili wygraną w słabszych końcówkach. Efektem było ostatnie miejsce w tabeli na zakończenie pierwszej rundy. To nie podcięło jednak im skrzydeł, w efekcie runda wiosenna okazała się dla Warmii Energi bardzo udana. Zespół rozgrywający mecze w Biskupcu zaliczył komplet sześciu domowych zwycięstw, czym mogą się pochwalić jeszcze tylko dwa inne zespoły. Najważniejsze, że widmo spadku zostało zażegnane, a zdobyte ostatnio punkty pozwoliły zespołowi na awans na 10. pozycję. Jednak teraz trzeba ją jeszcze utrzymać, co łatwe nie będzie, bowiem w sobotę o godz. 17 w Gorzowie olsztynianie zagrają ze Stalą, czwartym zespołem ligi. W pierwszej rundzie Warmia przegrała 25:30.

W Stali występują m.in. Dominik Droździk i Aleksander Kryszeń, byli zawodnicy olsztyńskiego klubu. Motorem napędowym gorzowian są: Mateusz Stupiński (142 bramki w 25 meczach), Michał Lemaniak (96/25) i Dawid Pietrzkiewicz (87/25). Stal też może się pochwalić kompletem zwycięstw we własnej hali.

* Inne mecze: Upstream SRS Przemyśl - Nielba Wągrowiec, Padwa Zamość - Śląsk Wrocław, GKS Autoinwest Żukowo - MKS Wieluń, Siódemka-Miedź-Huras Legnica - KPR Legionowo, AZS-AWF Biała Podlaska - Ostrovia Ostrów Wlkp., Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec - MKS Grudziądz.

PO 25 KOLEJKACH

1. Ostrovia 68 775:631

2. Legionowo 52 728:641

3. AZS-AWF 50 743:664

4. Stal 47 676:670

5. Przemyśl 41 757:755

6. Żukowo 39 760:764

7. Śląsk 36 703:757

8. Padwa 35 704:703

9. Wieluń 32 679:709

10. Warmia 31 691:696

11. Zagłębie 31 744:781

12. Nielba 29 739:768

------------------------------------

13. Siódemka 18 687:745

14. Grudziądz 16 693:795