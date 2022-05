Na Puszczę tylko za złotówkę

I LIGA PIŁKARSKA\\\ W niedzielę o godz. 12.40 rozpocznie się ostatni w tym sezonie mecz Stomilu, bo do Olsztyna przyjedzie Puszcza Niepołomice. Co prawda Stomil nie wyrwie się już ze strefy spadkowej, ale mimo to nadal może się uratować.

W trzech poprzednich kolejkach wszystko potoczyło się nie tak, jak potoczyć się miało. Przede wszystkim Stomil ani razu nie wygrał, nie zdobył też żadnej bramki, a jego jedynym dorobkiem były dwa nędzne punkciki, które w niczym nie zmieniły sytuacji olsztyńskiego klubu, bo w tym czasie najgroźniejsi rywale nie zasypiali gruszek w popiele, tylko pracowicie powiększali swój dorobek. Oto jak wyglądają osiągnięcia z trzech ostatnich kolejek pięciu zespołów, które były zagrożone spadkiem:

Zagłębie 5 5:3

Skra 4 2:2

Puszcza 4 4:5

Górnik 3 4:4

Stomil 2 0:1

Efekt jest taki, że Stomil nie ma już szans na sportowe utrzymanie, teraz może już tylko liczyć na rozstrzygnięcia przy zielonym stoliku, a konkretnie na PZPN, który może komuś z obecnych pierwszoligowców nie przyznać licencji na następny sezon. Obecnie na celowniku jest Skra Częstochowa, która nie dość, że nie ma stadionu odpowiadającego wymogom I ligi, to podczas ostatniego roku nic nie zrobiła, by coś w tym zakresie zmienić.

Drugim zagrożonym niespodziewanie okazał się ŁKS, który niedawno w końcu zagrał na swoim nowym pięknym stadionie, nie ukrywał ekstraklasowych ambicji, po czym okazało się, że ma ponad siedem milionów złotych długu! Z jednej strony trudno uwierzyć, że ten zasłużony klub zostałby z I ligi wyrzucony, ale z drugiej strony nie byłoby to nic nowego, bo w 2013 roku też z powodów niespłaconych długów ŁKS opuścił zaplecze Ekstraklasy.

Jeśli któryś z tych dwóch klubów nie dostałby licencji, wtedy 16. miejsce gwarantowałoby pozostanie w I lidze. Miejsce te obecnie zajmuje Stomil, więc - by zachować szanse na obronienie się przed spadkiem - musi tę pozycję zachować po meczu z Puszczą. A to oznacza, że w niedzielę w Olsztynie gospodarze muszą wywalczyć chociaż remis.

Sprawę być może utrudni konieczność wystawienia większej liczby młodzieżowców, którzy dadzą dodatkowe punkty w klasyfikacji Pro Junior System. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem uwzględniani są tylko ci młodzi piłkarze, którzy w minimum dziesięciu meczach łącznie zaliczyli minimum 450 minut. A że Jakub Kisiel do tej pory zagrał tylko dziewięć razy, więc można stawiać dolary przeciwko orzechom, że Kisiel pojawi się na boisku. Obecnie olsztyński zespół w klasyfikacji PJS zajmuje piąte miejsce i ma sporą szansę na utrzymanie tej pozycji. Gdyby Stomil pozostał w I lidze, wówczas otrzymałby 600 tys. złotych premii (brutto), ale jeśli spadnie, wtedy nagroda zostanie zmniejszona o połowę. Poza tym olsztyński klub dostanie jeszcze dodatkowy bonus, bowiem trzy miliony złotych zostaną podzielone między kluby proporcjonalnie do zdobytych punktów.

CZOŁÓWKA PJS

1. Skra 8102

2. Chrobry 6712

3. Arka 6362

4. Katowice 5433

5. Stomil 4899

6. Odra 4360

- Chcemy godnie pożegnać się z I ligą - mówi trener Piotr Jacek. - Bo dla wielu zawodników może być to ostatnie spotkanie w barwach Stomilu. Część z nich jest jedynie wypożyczona, a kolejni pewnie dostaną propozycje z innych klubów. Nie jest to jednak dla nas mecz o przysłowiową pietruszkę, więc chcemy wygrać. Tak muszę zestawić drużynę, by w ostatnim występie walczyła i strzelała gole - kończy olsztyński szkoleniowiec, który w niedzielę nie będzie mógł skorzystać z Rafała Remisza (kartki), poza tym być może nie zagra Shun Shibata, który od kilku dni nie trenował.



Szefowie Stomilu zadecydowali, że kibice na ostatni mecz sezonu wejdą na złotówkę. Cały czas trwa sprzedaż internetowa wejściówek, a w niedzielę będzie można je kupić w stadionowej kasie od godziny 10.



* Inne mecze 34. kolejki, niedziela, godz. 12.40: Skra Częstochowa - GKS Jastrzębie, GKS Tychy - Korona Kielce, GKS Katowice - ŁKS Łódź, Odra Opole - Resovia, Górnik Polkowice - Miedź Legnica, Widzew Łódź - Podbeskidzie Bielsko-Biała, Arka Gdynia - Sandecja Nowy Sącz, Chrobry Głogów - Zagłębie Sosnowiec.