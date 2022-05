Derby Wielkopolski w... Kętrzynie

Przez pięć dni w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie rozegrano 18 spotkań. Emocji na parkiecie więc nie brakowało, a ich kulminacją były mecze, w których decydowały się losy medali.

Najpierw do rywalizacji o brąz stanęły Wieżyca 2011 Stężyca i Stal Śrubiarnia ŻAPN Żywiec. Był to zdecydowanie jeden z najbardziej zaciętych i emocjonujących meczów na całych mistrzostwach. Będąca faworytem Wieżyca przez pierwsze dwa sety potrafiła odskoczyć na kilka punktów, a Stal musiała gonić wynik. Dwa pierwsze sety po swojej stronie zapisał Wieżyca, ale w dwóch następnych górą były siatkarki z Żywca. W efekcie o wyniku musiał rozstrzygnąć tie-break, w którym Stal prowadziła już 12:9, ale wtedy na zagrywkę powędrowała Maja Malinowska, której serwis narobił sporo zamieszania po drugiej stronie siatki. W końcówce błysnął też blok Wieżycy, która ostatecznie cieszyła się z brązowego medalu mistrzostw Polski.

Nagrodę dla MVP otrzymała Aleksandra Liedke, poza tym wręczono też nagrodę specjalną. Wojciech Czayka, dyrektor pionu rozgrywek krajowych i międzynarodowych PZPS, przekazał ją... kibicom Stali.

Wtedy nadszedł czas na finał - spotkały się w nim ekipy, które do tej pory straciły tylko po jednym secie.

Dodatkowym smaczkiem finałowej rywalizacji był fakt, że były to... derby Wielkopolski. Wcześniej na szczeblu wojewódzkim w spotkaniu obu tych ekip lepszy był SMS Kalisz, wydawało się, że w Kętrzynie też będzie górą, bo Energetyk z powodu kontuzji stracił w półfinale dwie zawodniczki.

Boisko jednak szybko zweryfikowało przedmeczowe przewidywania. Ostatecznie ekipa z Kalisza musiała się zadowolić tylko jednym wygrany setem, co oznaczało, że złote medale pojechał do Poznania. Końcówka meczu należała do Karoliny Nadery, która zdobyła trzy ostatnie punkty kętrzyńskiego turnieju. Nic więc dziwnego, że uznano ją za najlepszą zawodniczkę całych mistrzostw. - Nie spodziewałam się takiego sukcesu. To nie tylko moja zasługa, ale całej drużyny - skromnie oceniła najlepsza zawodniczka finału.

Radości ze zwycięstwa nie krył trener Energetyka Marcin Orlik. - Jestem szczęśliwy, że w finale udało się nam zagrać siatkówkę na takim poziomie. Tym bardziej że nie przyjechaliśmy tutaj po złoty medal, bo we wcześniejszych finałach wojewódzkich przegraliśmy z Kaliszem 0:3. Chcieliśmy powalczyć, zagrać dobre mecze i wyjść z grupy. Rozkręcaliśmy się jednak z dnia na dzień, no i okazało się, że idziemy po medal.

Mimo porażki w decydującym meczu załamany nie był Marcin Widera, szkoleniowiec siatkarek z Kalisza. - Srebrny medal to efekt walki przez cały turniej. Owszem, w finale zawsze można dołożyć coś więcej. Myślę, że trochę nam czegoś zabrakło, poza tym dziewczyny są zmęczone intensywnym sezonem, bo kilka z nich niedawno grało w mistrzostwach Polski juniorek. Trzeba było jednak przyjechać na ten turniej i zagrać dobrą siatkówkę. I myślę, że taką siatkówkę w Kętrzynie pokazaliśmy, bo finał był zacięty, rywalki zagrały świetnie, a nam ciężko było wykorzystać swoje atuty - kończy trener srebrnych medalistek mistrzostw Polski.

Kętrzyn jest gospodarzem mistrzowskich imprez od 2013 roku. I już tradycją jest się fakt, że co roku zbiera pozytywnie opinie. - Organizacja jest na najwyższym poziomie. Długo nie było wiadomo, kto zorganizuje te finały. Kętrzyn nie miał łatwo, bo decyzja zapadła dopiero dwa tygodnie przed terminem. Wszystko jednak zostało przygotowane na najwyższym poziomie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w takich warunkach przyszło nam rywalizować - stwierdził Marcin Orlik.

- Nie jestem tu pierwszy raz. I ponownie było fajnie i gościnnie. Jak zwykle też turniej miał znakomitą oprawę, dlatego zawsze pobyt w Kętrzynie będziemy miło wspominać, może z wyjątkiem wyniku - dodał z uśmiechem Marcin Widera.

- Kętrzyn cieszy się dużą popularnością i szacunkiem w Polskim Związku Piłki Siatkowej, bo takie imprezy odbywały się tutaj wielokrotnie. Widać, że miasto ma duże doświadczenie w ich organizowaniu. W tym roku również jako PZPS się nie zawiedliśmy, bo wszystko wyglądało doskonale - ocenił Paweł Papke, były reprezentant Polski i członek zarządu PZPS.

Wojciech Caruk

Wyniki MPJM

MKS SMS Kalisz - #Volley Wrocław 3:0 (20, 22, 22), MVP: Martyna Witczak (MKS)

Stal Śrubiarnia Żywiec - Pałac Bydgoszcz 3:1 (15, 21, -19, 21), MVP: Oliwia Caputa (Stal)

Energetyk Poznań - Wieżyca 2011 Stężyca 3:0 (26, 23, 16), MVP: Julia Urbaniak (Energetyk)

Legionovia Legionowo - Dwójka Zawiercie 3:0 (17, 23, 13), MVP: Aleksandra Walczak (Legionovia)

#Volley - Pałac 1:3 (18, -9, -11, -21), MVP: Dominika Milun (Pałac)

Kalisz - Stal 3:0 (20, 21, 34), MVP: Marta Twardoch (MKS)

Wieżyca - Dwójka 3:0 (9, 20, 24), MVP: Martyna Podlaska (GKS)

Energetyk - Legionovia 3:2 (-17, -23, 23, 24, 9), MVP: Karolina Nadera

Stal - #Volley 3:1 (23, -19, 17, 24), MVP: Zuzanna Waja (Stal)

Pałac - Kalisz 1:3 (22, -19, -24, -18), MVP: Zofia Sobanty (Pałac)

Legionovia - Wieżyca 0:3 (-20, -15, -19), MVP: Maja Malinowska (Legonovia)

Dwójka - Energetyk 0:3 (-25, -23, -16), MVP: Rozalia Chmielewska (Energetyk)

* Mecz o 7 miejsce: #Volley - Dwójka 0:3 (-24, -22, -20), MVP: Zofia Brzoza

* Mecz o 5 miejsce: Pałac - Legionovia 3:1 (20, 17, -25, 20), MVP: Ewelina Franz

* Półfinały: Kalisz - Wieżyca 3:1 (-20, 22, 16, 12), MVP: Patrycja Łagida; Stal - Energetyk 1:3 (-20, -18, 24, -21), MVP: Kinga Ziółkowska

* Mecz o 3 miejsce: Wieżyca - Stal 3:2 (22, 23, -22, -23, 12), MVP: Aleksandra Liedke

* Finał: Kalisz - Energetyk 1:3 (-22, 20,- 21, -21), MVP: Karolina Nadera



Nagrody indywidualne

* Najlepsza rozgrywająca: Kinga Ziółkowska (ENEA Energetyk Poznań)

* Najlepsza atakująca: Martyna Podlaska (GKS Wieżyca 2011 Stężyca)

* Najlepsza środkowa: Antonina Serafinowska (MKS SMS Kalisz)

* Najlepsza przyjmująca: Zofia Sobanty (MKS SMS Kalisz)

* Najlepsza libero: Zuzanna Suska (ENEA Energetyk Poznań)

* MVP turnieju: Karolina Nadera (ENEA Energetyk Poznań)

Klasyfikacja końcowa

1. ENEA Energetyk Poznań

2. MKS SMS Kalisz

3. GKS Wieżyca 2011 Stężyca

4. Stal Śrubiarnia ŻAPN Żywiec

5. Pałac Bydgoszcz

6. LTS Legionovia Legionowo

7. MKS Dwójka Zawiercie

8. #Volley Wrocław