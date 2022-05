Druga reprezentacyjna szansa Patryka Kuna

Marcowe powołanie 27-letniego Patryka Kuna do reprezentacji Polski wywołało spore zaskoczenie w środowisku piłkarskim. Jednak były zawodnik Stomilu Olsztyn, a obecnie Rakowa Częstochowa, nie zdołał wtedy zadebiutować w koszulce z orzełkiem na piersi: sparing ze Szkocją (1:1) przesiedział na ławce rezerwowych, a mecz barażowy ze Szwecją, który Polska wygrała 2:0, oglądał z trybun.

Jednak Czesław Michniewicz docenił pracę Kuna podczas marcowych treningów reprezentacji oraz bardzo dobrą i stabilną formę, którą prezentuje w Ekstraklasie. Z Rakowem co prawda nie wywalczył tytułu mistrza Polski (rozgrywki wygrał Lech Poznań), ale za to drugi raz z rzędu wywalczył Puchar Polski.

Tym razem są spore szanse na to, że Patryk Kun zadebiutuje w kadrze, bowiem przed podopiecznymi Michniewicza cztery spotkania Ligi Narodów: z Walią (1 czerwca-Wrocław), Belgią (8 czerwca-Bruksela i 14 czerwca-Warszawa) i Holandią (11 czerwca-Rotterdam).

Kadra Polski

* Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Fiorentina, Włochy), Kamil Grabara (FC København, Dania), Gabriel Slonina (Chicago Fire, USA), Łukasz Skorupski (Bologna, Włochy), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn, Włochy).

* Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton, Anglia), Bartosz Bereszyński (Sampdoria, Włochy), Matty Cash (Aston Villa, Anglia), Kamil Glik (Benevento, Włochy), Robert Gumny (Augsburg, Niemcy), Marcin Kamiński (FC Schalke 04, Niemcy), Tomasz Kędziora (Lech Poznań), Jakub Kiwior (Spezia, Włochy), Patryk Kun (Raków Częstochowa), Kamil Pestka (Cracovia), Tymoteusz Puchacz (Trabzonspor Kulübü, Turcja), Sebastian Walukiewicz (Cagliari, Włochy), Mateusz Wieteska (Legia Warszawa), Nicola Zalewski (AS Roma, Włochy)

* Pomocnicy: Krystian Bielik (Derby County, Anglia), Przemysław Frankowski (Lens, Francja), Jacek Góralski (Kajrat Ałmaty, Kazachstan), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Kamil Jóźwiak (Charlotte, USA), Jakub Kamiński (Lech Poznań), Mateusz Klich (Leeds, Anglia), Grzegorz Krychowiak (AEK Ateny, Grecja), Karol Linetty (Torino, Włochy), Konrad Michalak (Konyaspor Kulübü, Turcja), Przemysław Płacheta (Norwich, Anglia), Damian Szymański (AEK Ateny, Grecja), Sebastian Szymański (Dinamo Moskwa, Rosja), Piotr Zieliński (Napoli, Włochy), Szymon Żurkowski (Empoli, Włochy)

* Napastnicy: Adam Buksa (New England Revolution, USA), Robert Lewandowski (Bayern Monachium, Niemcy), Arkadiusz Milik (Olympique Marsylia, Francja), Krzysztof Piątek (Fiorentina, Włochy), Karol Świderski (Charlotte, USA).