Udany mityng w Suwałkach

Olsztyński kulomiot nie dość, że wygrał, to na dodatek osiągnął najlepszy w tym sezonie rezultat, wyprzedzając Michała Haratyka (20,45) i Jakuba Szyszkowskiego (20,00). Poza tym Konrad Bukowiecki wypełnił minima na lipcowe mistrzostwa świata w Eugene i sierpniowe mistrzostwa Europy w Monachium. Zawodnik AZS UWM na przełomie czerwca i lipca miał też w planach udział w uniwersjadzie, jednak zawody zostały odwołane z powodu nawrotu pandemii w Chinach. Warto dodać, że osiągnięte w Suwałkach 21,21 metra daje Bukowieckiemu trzecie miejsce w Europie na liście najlepszych tegorocznych wyników.

Piąte miejsce zajął natomiast 17-letni Karol Kijewski, który jednak pchał kulą pięciokilogramową (seniorzy mają kulę o dwa kilogramy cięższą). Zawodnik Juranda Szczytno - podopieczny trenera Macieja Bukowieckiego - spisał się słabo, bo w jedynej udanej próbie osiągnął zaledwie 14,97 m. - Miał fajne pchnięcia, jednak niezaliczone. Na pewno był trochę rozluźniony, bo kilka dni wcześniej wynikiem 18,03 m zrobił minimum na mistrzostwa Europy juniorów młodszych, które odbędą się w Jerozolimie - przypuszcza Ireneusz Bukowiecki, trener Konrada i ojciec Macieja. Dodajmy, że minimum na MEJM wynosiło 17,80 m.

W programie imprezy były też biegi na nietypowych dystansach, czyli na 300 i 600 m. - Często tak się dzieje na początku sezonu - wyjaśnia Ireneusz Bukowiecki. - Jest to bowiem takie przetarcie przed normalnymi startami, dlatego zawodnicy biegają 300 zamiast 400 i 600 zamiast 800 metrów. Czasem też się biega 150 zamiast 200 metrów, ale tego dystansu w Suwałkach nie było.

Tak się złożyło, że na obu nietypowych dystansach triumfowali reprezentanci AZS UWM Olsztyn, o ile jednak zwycięstwo Karola Zalewskiego na 300 m nie było niespodzianką, Zalewski to przecież

złoty medalista olimpijski z Tokio w sztafecie mieszanej 4x400 m, o tyle na 600 m pierwsze miejsce Kacpra Lewalskiego pewną niespodzianką już było, ponieważ za jego plecami linię mety minął Patryk Dobek. - Kacper jest mocny, jednak Dobek to już lekkoatletyczna marka, jest to przecież brązowy medalista olimpijski z Tokio w biegu na 800 m oraz zwycięzca ubiegłorocznych halowych mistrzostw Europy na tym samym dystansie - przypomina trener Bukowiecki. - Ale z drugiej strony pamiętajmy, że to dopiero początek sezonu, więc nie ma co tego wyniku przeceniać, chociaż z drugiej strony Lewalski zrobił już minimum na sierpniowe mistrzostwa świata juniorów w Kolumbii, które będą dla niego najważniejszą imprezą, no i ma tam spore szanse na sukces.

W Suwałkach nie byli to jedyni lekkoatleci AZS UWM, bowiem w biegu na 300 m udział wzięły Anastazja Kuś i Aleksandra Lis, które zajęły czwarte i piąte miejsce, poza tym piąty był też Damian Soból. Warto zauważyć, że cała trójka zgodnie poprawiła swoje rekordy życiowe.

* Od 9 do 11 czerwca Suwałki będą gospodarzem mistrzostw Polski.

CIEKAWSZE WYNIKI

* Pchnięcie kulą: 1. Konrad Bukowiecki (AZS UWM Olsztyn) - 21,21 (najlepszy wynik w tym sezonie); 2. Michał Haratyk (Sprint Bielsko-Biała) - 20,45; 3. Jakub Szyszkowski (AZS AWF Katowice) - 20,00 (...) 4. Wojciech Marok (Jurand Szczytno) - 17,71 (...) 7. Karol Kijewski (Jurand Szczytno) - 14,97

* 600 m: 1. Kacper Lewalski (AZS UWM Olsztyn) - 1.17,33 (rekord życiowy); 2. Patryk Dobek (MKL Szczecin) - 1.17,68; 3. Jakub Pigiel (Hańcza Suwałki) - 1.29,43

* Rzut młotem, kobiety: 1. Malwina Kopron (Wisła Puławy) - 72,57 m; mężczyźni: 1. Michajło Kokhan (Ukraina) - 77,25 m; 2. Paweł Fajdek (AZS AWF Katowice) - 76,92; 3. Wojciech Nowicki (Podlasie Białystok) - 72,94

* 300 m, kobiety: 1. Natalia Kaczmarek (AZS AWF Wrocław) - 36,60 (rekord życiowy); 2. Wiktoria Drozd (AZS UMCS Lublin) - 38,71 (rekord życiowy); 3. Agata Wasiluk (AZS UMCS Lublin) - 39,21; 4. Anastazja Kuś (AZS UWM Olsztyn) - 39,35 (rekord życiowy); 5. Aleksandra Lis (AZS UWM Olsztyn) - 40,65 (rekord życiowy); mężczyźni: 1. Karol Zalewski (AZS UWM Olsztyn) - 32,73; 2. Maksymilian Klepacki (Podlasie Białystok) - 33,43 (rekord życiowy); 3. Mikołaj Kotyra (AZS UMCS Lublin) - 34,17 (rekord życiowy) (...) 5. Damian Soból (AZS UWM Olsztyn) - 34,36 (rekord życiowy);