To już 50 lat Błękitnej Wstęgi Jezioraka! Ruszyły zapisy do regat

Przełom sierpnia i września to tradycyjnie czas największych regat żeglarskich na Jezioraku (pomijając Yellow Cup i Regaty Pomarańczowe, które mają miejsce wcześniej). To właśnie w tym czasie odbywają się m.in. eliminacje Pucharu Polski Jachtów Kabinowych (w roku 2022 nastąpi akurat pauza, zawody nie odbędą się w Iławie) oraz zmagania „O Błękitną Wstęgę Jezioraka”, najdłuższego jeziora w kraju, który od Iławy wije się na północ niczym wąż na długości 27 kilometrów.

To bardzo ważne, prestiżowe i popularne zawody, zarówno dla miejscowych wodniaków, jak i dla wielu żeglarskich gości, którzy corocznie startują w tych zmaganiach. Zdobyć „Błękitną Wstęgę Jezioraka” — to jest coś, co się pamięta przez lata! Podobnie jak pamięta się wielkie emocje towarzyszące najważniejszemu wyścigowi na trasie Iława — Siemiany, którego stawką jest tytułowa Błękitna Wstęga.

Niegdyś serię zwycięstw dzierżył m.in. iławski jacht "Hornet" (załoga Szerszenia była niepokonana przez 12 lat z rzędu!). Do tego dochodzą zmagania o rekord trasy, który obecnie należy do Piotra Tarnackiego, wielokrotnego mistrza świata w klasie Micro, który akurat przez Jeziorak "przefrunął" na swoim katamaranie Roca Volvo w czasie 1 godzina i 33 minuty!

W tym roku odbędzie się bardzo okrągła i zaszczytna rocznica — "Błękitnej" stuknęła 50-tka! Regaty 2022 będą organizowane przez Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji we współpracy z przystanią żeglarską "Pod Omegą" w Iławie (od wielu lat to serce, silnik i dusza regat, a o odpowiedni "puls", "rytm" i klimat dba ekipa przystani) oraz Gregor Tour.

Jest wielce prawdopodobne, że "Błękitna Wstęga Jezioraka" to najstarsze tego typu zawody w Polsce. Ewentualnie konkurencją mogą być tylko regaty organizowane w Chojnicach.

Niezaprzeczalnym magnesem przyciągającym załogi na linię startu jest klimat "Błękitnej". Bo historia, tradycja i sportowe zacięcie to jedno, jednak ważnym (najważniejszym może nawet) aspektem jest znakomita atmosfera, którą tworzą uczestnicy wraz z organizatorami. Po sobotnim biegu, którego stawką jest wstęga, a następnie wyścigach w klasach: T1, T2, T3, Open, Omega, Slow, Old Timer na rozlewisku siemiańskim, odbywa się żeglarska integracja w Siemianach, posiadających podobnie jak Iława i inne miejscowości położone nad Jeziorakiem, swój niezwykły urok i mikroklimat.

W tegorocznej edycji regat oczywiście także przewidziano biesiadę, podczas której odbędzie się koncert zespołu szantowego. Szybkie, ale i nostalgiczne melodie będą unosiły się nad najdłuższym jeziorem w kraju, ale już rano, w niedzielę, trzeba się brać do roboty, bo przed załogami drugi dzień regat. Oczywiście zakładamy, że nad Jeziorakiem w pierwszy weekend września będzie wiało i to konkretnie! Wiatr się przyda, choćby przy okazji parady jednostek, która jest w programie tegorocznych zawodów.

"Tańczące" na wodach Jezioraka łodzie tuż przed startem — to piękny widok. Iławianie, choć mają te regaty co rok, to chętnie przystają na dłuższą chwilę i oglądają to różnokolorowe widowisko (łodzie małe i duże, w wielu barwach, zwłaszcza przy rozpostartych genakerach), a co dopiero turyści, którzy do Iławy przyjeżdżają właśnie po takie widoki.

Tegoroczny, jubileuszowy wyścig "O Błękitną Wstęgę Jezioraka" będzie miał wyjątkowego patrona — jest nim Antoni Gierszewski, nieżyjący już założyciel bazy żeglarskiej MOS Iława, która stała się kolebką dla wielu medalistów mistrzostw Polski, Europy czy świata (m.in. trenowała tu Agata Barwińska, wicemistrzyni świata i mistrzyni Europy w olimpijskiej klasie ILCA 6, która wciąż reprezentuje barwy iławskiego klubu). Mało tego — kilka miesięcy temu radni miejscy w Iławie podjęli uchwałę o ustanowieniu roku 2022 Rokiem Antoniego Gierszewskiego.

Zapraszamy zatem do startu w tych niezwykłych regatach. Do zmagań o Błękitną Wstęgę można zapisać się on-line na portalu www.gregortour.com oraz w dniu regat, w biurze zawodów.

INFO O BŁĘKITNEJ 2022

50 Regaty "O Błękitną Wstęgę Jezioraka" odbędą się w dniach 3-4 września (sobota, niedziela).

W programie i pakiecie m.in.:

— koncert zespołu szantowego

— pamiątkowe medale przy zgłoszeniu do 1 sierpnia

— koszulki dla uczestników

— pamiątkowe bandery

— parada jachtów tuż przed wyścigiem o Błękitną Wstęgę



CIEKAWOSTKI Z JEZIORAKA I OKOLICY

WIELKA ŻUŁAWA

Największa śródlądowa wyspa w Polsce (82,4 hektara), która — co ciekawe — w całości znajduje się w administracyjnych granicach miasta Iława. W 1974 roku zamieniła się w wielki plan filmowy, nagrywano na niej "Gniazdo" (reżyseria: Jan Rybkowski, Wojciech Pszoniak w roli głównej), film opowiadający o początkach państwa polskiego.

ZATOKA KRAGA

Północno-wschodnia odnoga Jezioraka, to tu jezioro jest najgłębsze (12 metrów). Z Kragi możemy, remontowanym właśnie fragmentem Kanału Iławskiego, ruszyć w dalszą podróż, na Kanał Elbląski, który nie tak dawno został okrzyknięty jednym z 7 cudów Polski.

PAN SAMOCHODZIK

W Jerzwałdzie nad Jeziorem Płaskim (północno-zachodni Jeziorak) żył i tworzył Zbigniew Nienacki. W miejscowości tej znajduje się jego grób oraz dom, w którym mieszkał pisarz. Jeziorak i okolice często gościły na kartach jego książek, zwłaszcza w serii o Panu Samochodziku.

SZKOŁA KAPITANÓW ŻEGLUGI WIELKIEJ

To właśnie nad Jeziorakiem powstał w 1980 roku Badawczo-Szkoleniowy Ośrodek Manewrowania Statkami, czyli tzw. szkoła kapitanów żeglugi wielkiej, a jej założycielami były: Politechnika Gdańska, Akademia Morska w Gdyni oraz miasto Iława. Następnie szkoła przeniosła się na pobliskie jezioro Silm (Kamionka), gdzie corocznie z kursów korzysta około 200-220 marynarzy z całego globu! Iławski ośrodek uchodzi za jeden z najlepszych na świecie.

TRZY MARINY

A dokładnie — Ekomariny. Jedna znajduje się w Iławie, druga w Siemianach, a trzecia w... Zalewie. Tak, tak — z Jezioraka na Jezioro Ewingi można przepłynąć wyremontowanym Kanałem Dobrzyckim. W każdej z Ekomarin znajdziemy wszystko to, czego żeglarz potrzebuje w porcie.

— koncert zespołu szantowego— pamiątkowe medale przy zgłoszeniu do 1 sierpnia— koszulki dla uczestników— pamiątkowe bandery— parada jachtów tuż przed wyścigiem o Błękitną Wstęgę

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl