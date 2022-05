Dwie szóstki i siódemka

* Czarni Olecko - Victoria Bartoszyce 1:2 (0:0)

1:0 - Matwiejczyk (51), 1:1 - Kudlicki (79), 1:2 - Welens (85)



* Śniardwy Orzysz - Łyna Sępopol 6:1 (3:0)

1:0 - Kropiewnicki (12), 2:0, 3:0 - Dymiński (22, 25), 3:1 - P. Gigielewicz (52), 4:1 - Dymiński (76), 5:1 - Żołądkiewicz (82), 6:1 - Dymiński (90)

* Wilczek Wilkowo - KS Wojciechy 6:2 (4:2)

1:0 - Kalisz (4), 2:0 - Grabowski (6), 2:1 - Piecewicz (21), 3:1, 4:1 - Grabowski (35, 37), 4:2 - Dawid Sófczyński (39), 5:2 - Harkot (56), 6:2 - Radziwoniuk (83)

* Żagiel Piecki - Omulew Wielbark 3:2 (2:1)

1:0 - Januszkiewicz (6), 2:0 - Spirydon (10), 2:1 - Płoski (32), 3:1 - Krupiński (51), 7:4 - Płoski (74)

* MKS Jeziorany - Naki Olsztyn 3:3 (1:2)

0:1, 0:2 - Zawadzki (11, 30), 1:2 - Saramak (35), 2:2 - Błaszczyk (48), 3:2 - Złotucha (57), 3:3 - Milewski (87); czerwona kartka: Salwowski (90+3, Łyna)

* Vęgoria Węgorzewo - Rona 03 Ełk 1:3 (0:3)

0:1 - Sylwisty (27), 0:2, 0:3 - Urynowicz (38, 42), 1:3 - Galiniewski (70)

* Tęcza Biskupiec - Pojezierze Prostki 7:2 (3:0)

1:0 - Kowalski (11), 2:0 - Dobroński (20), 3:0 - Gołębiowski (30), 4:0 - Dobroński (48), 4:1 - Próchniak (49), 5:1 - Chabera (61), 6:1 - Dobroński (74), 7:1 - Piskorz (82), 7:2 - Próchniak (88)

* Orlęta Reszel - Rominta Gołdap (18 maja, godz. 18).

GRUPA 1

1. Rominta* 67 78:28

2. Tęcza 67 110:24

3. Rona 48 62:41

4. Żagiel 47 61:51

5. Śniardwy 46 54:34

6. Naki 39 70:63

7. Vęgoria 38 49:53

8. Victoria 37 30:29

9. Wilczek 34 55:64

10. Jeziorany 31 36:45

11. Czarni 28 36:55

12. Orlęta* 26 42:45

13. Łyna 22 40:77

14. Pojezierze 18 33:83

15. Omulew 16 39:64

16. Wojciechy 10 29:68

* mecz zaległy

W grupie 2 doszło do sporej niespodzianki, bo broniący się przed spadkiem Kormoran Zwierzewo nie dość, że pokonał wicelidera z Lidzbarka Warmińskiego, to jeszcze strzelił mu aż siedem bramek! Ojcem zwycięstwa okazał się Tomasz Śnieżawski, który zdobył trzy gole. Przy stanie 5:4 po strzale Lenarta gospodarzy od utraty gola uratowała poprzeczka. Potknięcie Polonii wykorzystała Olimpia, która przewagę nad wiceliderem powiększyła do sześciu punktów.

* Start Nidzica - Warmia Olsztyn 0:0

* Kormoran Zwierzewo - Polonia Pasłęk 7:4 (4:2)

0:1 - Sambor (12), 1:1 - P. Śnieżawski (23), 2:1 - T. Śnieżawski (33), 2:2 - Lenart (35 karny), 3:2 - T. Śnieżawski (43), 4:2 - Wojdyło (45), 5:2 - T. Śnieżawski (57), 5:3, 5:4 - Konczewski (66, 70), 6:4 - Gostwicki (78), 7:4 - Sokołowski (80)

* Ewingi Zalewo - Grunwald Gierzwałd 0:0

* Olimpia Olsztynek - MKS Miłakowo 5:0 (3:0)

1:0 - Pisarkiewicz (11), 2:0 - Wawrzyniak (17), 3:0 - Kosiński (41), 4:0 - Usovich (50), 5:0 - Krogół (85)

* Radomniak Radomno - Unia Susz 0:3 (0:1)

0:1 - Biczak (14), 0:2 - Staniec (70), 0:3 - Lewandowski (81)

* Delfin Rybno - Drwęca Nowe Miasto Lub. 2:1 (1:0)

1:0 - Rozentalski (15), 2:0 - Zieliński (62 k), 2:1 - Rochewicz (89)

* Ossa Biskupiec Pom. - Czarni Rudzienice 0:1 (0:1)

0:1 - Wrześnicki (24)

* Tęcza Miłomłyn - Płomień Turznica 2:1 (1:0)

1:0 - Piekut (25), 1:1 - B. Sadowski (68), 2:1 - Leśnicki (86 k)

GRUPA 2

1. Olimpia 62 79:29

2. Polonia 56 103:48

3. Unia 52 72:37

4. Ossa 48 63:42

5. Delfin 47 77:45

6. Płomień 44 55:34

7. Start 38 57:54

8. Drwęca 37 48:43

9. Czarni 35 50:57

10. Radomniak 34 37:51

11. Warmia 25 57:68

12. Tęcza 24 38:55

13. Grunwald 22 33:68

14. Kormoran 21 44:88

15. Ewingi 18 34:74

16. Miłakowo 7 25:79