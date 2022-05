Stomil spadł do II ligi

* Zagłębie Sosnowiec - Stomil Olsztyn 0:0

STOMIL: Kacper Tobiasz - Karol Żwir, Rafał Remisz (46 Krzysztof Toporkiewicz), Kevin Lafrance, Maciej Dampc, Jonatan Straus (74 Merveille Fundambu) - Filip Wójcik (74 Hubert Sobol), Shun Shibata (82 Guttiner), Maciej Spychała (83 Hubert Szramka), Łukasz Moneta - Patryk Mikita.

Mecz o życie Stomil zaczął z animuszem, Z przodu szarpali Wójcik, Remisz, Żwir, Moneta i Mikita, ale skończyło się tylko na żółtych kartkach dla Żwira i Mikita. Dla tego pierwszego oznaczało to wykluczenie z kończącego sezon meczu z Puszczą.

Potem do głosu doszli sosnowiczanie, no i w 33. min Banaszewski mógł, a nawet powinien zdobyć gola, wynik się jednak nie zmienił, co było zasługą udanej interwencji Tobiasza. Ostatnie minuty przed przerwą należały już do Zagłębia, a Stomil zaliczył kolejną żółtą kartkę (Dampc). Pierwsza połowa zakończyła się ostatecznie rezultatem bezbramkowym, który w pełni satysfakcjonował gospodarzy, natomiast dla Stomilu oznaczał spadek do II ligi po 10 latach spędzonych na pierwszoligowych boiskach.

Świadomi stawki goście ambitnie w drugiej połowie walczyli, jednak strzał Wójcika został zablokowany, Mikita nie miał szczęścia, a Lafrance minimalnie spudłował.

Zagłębie też miało swoje szanse (Oliveira, Pawłowski i Masłowski), lecz Tobiasz nie dał się zaskoczyć. Trener Stomilu wprowadzał do gry kolejnych zawodników, jednak wynik się nie zmieniał, chociaż okazje ku temu były. Niestety, Moneta huknął nad poprzeczką, a strzał Fundambu z trudem obronił bramkarz Zagłębia.

Sędzia przedłużył mecz o cztery minuty, jednak nic to nie zmieniło - Stomil nie zdobył bramki w trzech ostatnich meczach, w efekcie spadł do II ligi...

* Inne mecze 33. kolejki: sobota: Korona Kielce - GKS Katowice 1:2 (Zarandia 90 - Błąd 43, Szwedzik 48), GKS Jastrzębie - GKS Tychy 3:1 (Ali 34, Bondarenko 45, Łaski 54 - Bondarenko 20 samob.), Maciej Mańka 25); niedziela: Miedź Legnica - Widzew Łódź (12:30 Polsat Sport), Sandecja Nowy Sącz - Chrobry Głogów (15), ŁKS Łódź - Odra Opole (18); poniedziałek: Górnik Polkowice - Resovia (18).

* 34. kolejka (22 maja o godz. 12.40): Stomil - Puszcza, Skra - Jastrzębie, Tychy - Korona, Katowice - ŁKS, Odra - Resovia, Górnik - Miedź, Widzew - Podbeskidzie, Arka - Sandecja, Chrobry - Zagłębie.