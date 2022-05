Stomil nad przepaścią

PIŁKA NOŻNA\\\ Piątkowy mecz Skra - Puszcza rozpoczął 33. kolejkę I ligi. Niestety, wygrali goście, a to oznacza, że Stomil, by nie spaść, musi wygrać dwa ostatnie mecze...

* Skra Częstochowa - Puszcza Niepołomice 1:2 (0:1)

0:1 - Szymon Kobusiński (33), 1:1 - Adam Mesjasz (83), 1:2 - Piotr Mroziński (87); czerwona kartka: Piotr Pyrdoł (86, Skra, za drugą żółtą)

Gdyby w poprzedniej kolejce Stomil pokonał na wyjeździe Skrę, wtedy częstochowianie w dwóch ostatnich kolejkach też musieliby walczyć o życie. Jednak mecz zakończył się bezbramkowym remisem, co oznaczało, że ekipa z Częstochowy już z I ligi nie spadnie.

Były więc obawy, że w meczu z Puszczą Skra nie będzie walczyć do ostatniej kropli potu, a gdyby Niepołomice wygrały, wtedy Stomil stanąłby nad przepaścią, bowiem - by się utrzymać - musiałby w dwóch ostatnich kolejkach ograć Zagłębie i Puszczę. No i spełnił się najczarniejszy z czarnych scenariusz - w piątkowy wieczór piłkarze z Niepołomic wygrali, jeśli więc w sobotę Stomil z Zagłębiem zremisuje lub przegra, wtedy spadnie do II ligi bez względu na wynik ostatniego meczu z Puszczą.

Jest jeszcze możliwy jeden scenariusz: jeśli olsztynianie wygrają w Sosnowcu, wtedy z Puszczą będą mogli tylko zremisować, ale pod warunkiem, że jednocześnie Zagłębie przegra na wyjeździe z Chrobrym.

Sobotnie spotkanie Zagłębie - Stomil rozpocznie się o godz. 20.30.



* Inne mecze 33. kolejki, piątek: Podbeskidzie Bielsko-Biała - Arka Gdynia (20:30 Polsat Sport News); sobota: Korona Kielce - GKS Katowice (12:30 Polsat Sport), GKS Jastrzębie - GKS Tychy (18); niedziela: Miedź Legnica - Widzew Łódź (12:30 Polsat Sport), Sandecja Nowy Sącz - Chrobry Głogów (15), ŁKS Łódź - Odra Opole (18); poniedziałek: Górnik Polkowice - Resovia (18).

* 34. kolejka (22 maja o godz. 12.40): Stomil - Puszcza, Skra - Jastrzębie, Tychy - Korona, Katowice - ŁKS, Odra - Resovia, Górnik - Miedź, Widzew - Podbeskidzie, Arka - Sandecja, Chrobry - Zagłębie.