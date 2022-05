Trudno, ale nie beznadziejnie

Sytuacja Stomilu jest bardzo trudna, ale nie beznadziejna, bo olsztynianie wciąż mogą sobie sami zapewnić utrzymanie, czyli bez oglądania się na wyniki rywali. Wystarczy „tylko” w dwóch ostatnich kolejkach pokonać Zagłębie i Puszczę...

Problem polega jednak na tym, że z tym wygrywaniem ostatnio jest spory problem, bo w dwóch poprzednich meczach Stomil wywalczył zaledwie punkt (0:1 z Sandecją i 0:0 ze Skrą). Olsztynianie nie mieli pomysłu na zdobywanie gole, w efekcie zaliczyli dwa „puste przebiegi”,

Obecnie podopieczni trenera Piotra Jacka tracą do Puszczy trzy punkty, dlatego - by zachować szanse - w 33. kolejce nie mogą zdobyć mniej oczek niż rywale z Niepołomic. Jeśli im się to uda, wtedy o pozostaniu w I lidze zadecyduje mecz w Olsztynie, w którym Stomil podejmie Puszczę. Jeśli natomiast Niepołomice nie przegrają ze Skrą, a zespół ze stolicy Warmii i Mazur polegnie w Sosnowcu, wówczas już w sobotę stomilowcy spadną do II ligi.

Jednak to jest czarny scenariusz, który nie musi zostać zrealizowany, wszystko teraz w nogach olsztyńskich piłkarzy, którzy - mimo 19 porażek - nadal mogą obronić się przed spadkiem.

- To jest sport, ktoś więc wygrywa, a ktoś przegrywa - mówi Piotr Jacek. - Przychodząc do Stomilu mówiłem, że jeśli jakaś drużyna nie złapie serii zwycięstw, wtedy emocje będzie miała gwarantowane do samego końca. Zaczynając pracę w Olsztynie, miałem cel, jakim jest utrzymanie, no i nadal mam nadzieję, że ten cel zrealizujemy.

Zadanie jednak jest szalenie trudne, bo sobotni rywal olsztynian - zdaniem wielu fachowców - to zespół, który nie powinien walczyć o utrzymanie, tylko w barażach rywalizować o Ekstraklasę!

Gwiazdą Zagłębia jest bardzo doświadczony Szymon Sobczak, przed laty ulubieniec kibiców Stomilu, który w tym sezonie strzelił już 17 goli.

- Zagłębie to inny zespół niż Skra, trochę inaczej się broni i ma nieco więcej polotu w ofensywie - dodaje trener Jacek, który ma mniejsze pole manewru jeżeli chodzi o skład na sobotnie spotkanie. Za nadmiar żółtych kartek pauzować muszą Wojciech Reiman oraz Beniamin Czajka, natomiast w meczu ze Skrą kontuzji nabawił się obrońca Jakub Tecław - ma uszkodzone więzadła w stawie skokowym i do końca sezonu już nie zagra. Poza tym z treningów wyłączony jest Tomasz Tymosiak, a tylko wtajemniczeni wiedzą, dlaczego z Olsztynem pożegnał się Jonathan Simba Bwanga...

Ciekawie jest też w czołówce ligowej tabeli, bo o bezpośredni awans nadal Widzew bije się z Arką. W niedzielę łodzianie na wyjeździe zagrają z pewną swego Miedzią, natomiast gdynianie pojadą do walczącego o baraże Podbeskidzia. Każdy wynik jest więc możliwy, gdyby jednak Widzew wygrał, a Arka przegrała lub zremisowała, wtedy kolejkę przed końcem łodzianie zapewnią sobie awans do Ekstraklasy.

Zdecydowanie gorsza jest sytuacja ŁKS, drugiego klubu z Łodzi, który niedawno cieszył się z nowego stadionu i nie ukrywał ekstraklasowych ambicji. Jednak okazało się, że łodzianie mają ponad siedem milionów długu, dlatego nie dostali licencji na grę w Ekstraklasie, gdyby udało im się awansować. Oczywiście ŁKS zapowiedział odwołanie od tej decyzji, ale nie zmienia to faktu, że droga do Ekstraklasy bardzo mu się wydłużyła.

* Inne mecze 33. kolejki, piątek: Skra Częstochowa - Puszcza Niepołomice (18), Podbeskidzie Bielsko-Biała - Arka Gdynia (20:30 Polsat Sport News); sobota: Korona Kielce - GKS Katowice (12:30 Polsat Sport), GKS Jastrzębie - GKS Tychy (18); niedziela: Miedź Legnica - Widzew Łódź (12:30 Polsat Sport), Sandecja Nowy Sącz - Chrobry Głogów (15), ŁKS Łódź - Odra Opole (18); poniedziałek: Górnik Polkowice - Resovia (18).

* 34. kolejka (22 maja o godz. 12.40): Stomil - Puszcza, Skra - Jastrzębie, Tychy - Korona, Katowice - ŁKS, Odra - Resovia, Górnik - Miedź, Widzew - Podbeskidzie, Arka - Sandecja, Chrobry - Zagłębie.

PO 32 KOLEJKACH

1. Miedź 71 54:22

2. Widzew 59 51:36

-----------------------------

3. Arka 57 59:37

4. Korona 55 44:34

5. Odra 48 47:43

6. Chrobry 46 39:34

----------------------------

7. Sandecja 46 38:34

8. ŁKS 45 33:31

9. Podbeskidzie 44 46:38

10. Tychy 43 34:37

11. Resovia 41 39:36

12. Katowice 40 40:46

13. Skra 37 26:38

14. Zagłębie 35 41:44

15. Puszcza 34 39:48

----------------------------

16. Stomil 31 31:52

17. Górnik 26 29:53

18. Jastrzębie 21 28:55