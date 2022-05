Krótko o futbolu

W efekcie w końcówce sezonu olsztyński pierwszoligowiec będzie sobie musiał radzić bez 22-letniego obrońcy, który w obecnych rozgrywkach wystąpił w 25 spotkaniach. W sobotę Stomil zagra na wyjeździe z także broniącym się przed spadkiem Zagłębiem Sosnowiec. Jeśli olsztynianie przegrają, a Puszcza Niepołomice nie ulegnie Skrze Częstochowa, wówczas Stomil spadnie do II ligi.

* Komitet Wykonawczy UEFA zatwierdzono nowy format europejskich pucharów, który będzie obowiązywał od sezonu 2024/25. I tak w Lidze Mistrzów zagra 36 drużyn (zamiast 32) w jednej grupie (podzielonych na potrzeby losowania terminarza na cztery koszyki wg współczynników klubowych). Każda drużyna rozegra osiem meczów z różnymi rywalami (cztery u siebie, cztery na wyjeździe), Czołowe osiem klubów w tabeli awansuje bezpośrednio do 1/8 finału LM, drużyny z miejsc 9-24. zagrają w 1/16 finału: zwycięzcy awansują do 1/8 finału, a przegrani zagrają w fazie pucharowej LE

W fazach grupowych Ligi Europy i Ligi Konferencji także zostanie zastosowany nowy format (bez podziału na grupy) oraz zostanie zwiększona liczba drużyn w fazach grupowych do 36.

* Jens Gustafsson od nowego sezonu będzie trenerem Pogoni Szczecin. 43-letni Szwed podpisał trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Gustafsson dotychczas był selekcjonerem młodzieżowej reprezentacji Szwecji, a wcześniej prowadził chorwacki HNK Hajduk oraz rodzime IFK Norrköping i Halmstads BK. Szwed zastąpi Kostę Runjaicia, który pracował w szczecińskim klubie od 6 listopada 2017 roku, a w nowym sezonie ma zostać szkoleniowcem Legii Warszawa.