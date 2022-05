Zakończenie sezonu w Biskupcu

Dwie kolejki przed końcem rozgrywek sytuacja w tabeli jest jasna - pierwsze miejsce zajęła Ostrovia, natomiast goryczy spadku zaznali szczypiorniści z Grudziądza i Legnicy. W tej sytuacji w sobotę olsztynianie zagrają o awans na 10. miejsce, natomiast Siódemka zagra jedynie o honor, niczym polscy piłkarze w trzecim meczu na ważnej imprezie.

W rundzie rewanżowej legnicki zespół wygrywał jedynie 37:35 z SRS Przemyśl i 31:30 z Padwą Zamość, stąd tak niska pozycja w tabeli, ale warto przypomnieć, że jesienią Siódemka we własnej hali potrafiła ograć 24:23 Warmię, która w końcówce roztrwoniła wtedy czterobramkową przewagę.

Przed sobotnim rewanżem w olsztyńskim obozie panują dobre nastroje, a to za sprawą niedawnego wyjazdowego zwycięstwa w Przemyślu, dzięki któremu Warmia wciąż może zakończyć sezon w czołowej dziesiątce. Będzie to też okazja do podtrzymania świetnej serii wygranych na własnym parkiecie, by w ten sposób pożegnać się z kibicami w Biskupcu.

By tak się stało, warmiacy muszą zagrać konsekwentnie i skutecznie w ataku, poza tym muszą powstrzymanie bramkostrzelnego Kacpra Bogudzińskiego (116 bramek w 24 meczach). Tradycyjnie organizatorzy zapewnią dodatkowe atrakcje: w przerwie wystąpi zespół cheerleaderek Cheer Bis z Biskupca oraz zostanie przeprowadzony konkurs dla kibiców, natomiast po meczu odbędzie się Kids Camp powered by Energa, czyli trening zawodników Warmii z dziećmi.

Warto przypomnieć, że Biskupiec z otwartymi rękoma przyjął olsztyński klub, który - wobec remontu Uranii - szukał idealnych warunków do treningu i rozgrywania swoich meczów. Hala przy ulicy Chrobrego okazała się strzałem w dziesiątkę, bo w rundzie rewanżowej Warmia Energa wygrała w niej już pięć spotkań z rzędu! Czyli w sobotę podopieczni trenera Igora Stankiewicza mają szansę zakończyć rundę z kompletem domowych zwycięstw. Początek o godz. 19.

* Inne mecze 25. kolejki: MKS Grudziądz - GKS Autoinwest Żukowo, Śląsk Wrocław - Budnex Stal Gorzów, Ostrovia Ostrów Wlkp. - Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec, Nielba Wągrowiec, AZS AWF Biała Podlaska, MKS Wieluń - Padwa Zamość, KPR Legionowo - Przemyśl.