Czy Skra pomoże Stomilowi?

Na zakończenie 32. kolejki I ligi broniące się przed spadkiem Zagłębie podjęło Sandecję. I chociaż goście marzą o miejscu w czołowej szóstce, które pozwoli im w barażach powalczyć o awans do Ekstraklasy, to po pierwszej połowie dwoma bramkami niespodziewanie prowadzili gospodarze. Gdyby taki wynik się utrzymał, wówczas Zagłębiu do szczęścia byłby potrzebny tylko jeden punkt w meczach ze Stomilem i Chrobrym. Jednak w drugiej połowie Sandecja zdołała doprowadzić do remisu 3:3, w efekcie przed dwoma ostatnimi kolejkami Zagłębie ma „tylko” cztery punkty przewagi nad Stomilem. W tej sytuacji olsztynianie prawdopodobnie z Puszczą stoczą walkę o utrzymanie w I lidze. Dodajmy, że w przypadku Stomilu stawką będzie życie lub śmierć, bo zgodnie z czarnym scenariuszem, o którym już pisaliśmy, z powodów finansowych klub z Olsztyna może nie przystąpić do rozgrywek II ligi, co będzie oznaczało, że w sezonie 2022/23 będzie rywalizował z Jeziorakiem, Mrągowią i Granicą Kętrzyn o czwartoligowe punkty. Ale to dopiero przed nami (oby nie), dlatego na razie skupmy się na obecnej sytuacji w I lidze. Oto jak wygląda tabela po 32 kolejkach:

PO 32 KOLEJKACH

1. Miedź 71 54:22

2. Widzew 59 51:36

-----------------------------

3. Arka 57 59:37

4. Korona 55 44:34

5. Odra 48 47:43

6. Chrobry 46 39:34

7. Sandecja 46 38:34

8. ŁKS 45 33:31

9. Podbeskidzie 44 46:38

10. Tychy 43 34:37

11. Resovia 41 39:36

12. Katowice 40 40:46

13. Skra 37 26:38

14. Zagłębie 35 38:41

15. Puszcza 34 39:48

----------------------------

16. Stomil 31 31:52

17. Górnik 26 29:53

18. Jastrzębie 21 28:55

W 33. kolejce w piątek Puszcza zagra na wyjeździe z pewną swego Skrą, natomiast w sobotę Stomil o punkty powalczy w Sosnowcu. Po tabeli widać, że olsztynianie nie mogą osiągnąć gorszego wyniku niż rywale z Niepołomic, bo to będzie oznaczało ich spadek do II ligi. Jeśli natomiast po przedostatniej kolejce różnica między Puszczą a Stomilem się nie zmieni, wtedy decydujący będzie mecz w Olsztynie, bowiem 22 maja Stomil podejmie Puszczę. Każde zwycięstwo gospodarzy uratuje ich przed spadkiem, a pozostałe wyniki będą korzystne dla Puszczy.

Gdyby natomiast Puszcza przegrała ze Skrą, a Stomil pokonał Zagłębie, wtedy w ostatniej kolejce olsztynian będzie urządzał nawet remis.

* 33. kolejka: Zagłębie - Stomil, Skra - Puszcza, Górnik - Resovia, Sandecja - Chrobry, Podbeskidzie - Arka, Miedź - Widzew, ŁKS - Odra, Korona - Katowice, Jastrzębie - Tychy

* 34. kolejka: Stomil - Puszcza, Chrobry - Zagłębie, Skra - Jastrzębie, Tychy - Korona, Katowice - ŁKS, Odra - Resovia, Górnik - Miedź, Widzew - Podbeskidzie, Arka - Sandecja

Wróćmy jeszcze do poniedziałkowego meczu Zagłębie - Sandecja, bowiem doszło w nim do niecodziennej sytuacji. Otóż w wyjściowej jedenastce gospodarzy pojawił się Kacper Smoleń, chociaż nie wziął udziału nawet w przedmeczowej rozgrzewce! Gdy jego koledzy z zespołu się rozgrzewali, Smoleń siedział na ławce rezerwowych, bo jest kontuzjowany. Dlaczego więc wybiegł w podstawowym składzie, by zejść po zaledwie ... kilkunastu sekundach?! Odpowiedź jest prosta - chodziło o punkty w klasyfikacji Pro Junior System. Przypomnijmy, że jest to program, którego celem jest zachęcanie klubów do stawiania na młodych piłkarzy. Jednak by czas spędzony przez młodzieżowca liczył się w PJS, muszą być spełnione pewne warunki: zawodnik ma zagrać w minimum dziesięciu meczach i spędzić na boisku co najmniej 450 minut. Ten drugi punkt Smoleń już wypełnił, ale zrobił to w zaledwie siedmiu występach. Z Sandecją zaliczył zatem ósmy mecz, a że jeszcze mu dwóch brakuje, więc podobnej zmiany możemy się spodziewać w dwóch ostatnich kolejkach. Zagłębie walczy o finansową premię, chociaż szanse na nią ma niewielkie, o czym świadczy poniższe zestawienie PJS w I lidze (nagrody dostanie siedem czołowych klubów):

1. Skra Częstochowa 7754; 2. Chrobry Głogów 6531; 3. Arka Gdynia 6176; 4. GKS Katowice 5192; 5. Odra Opole 4228; 6. Stomil Olsztyn 4198; 7. Korona Kielce 4091; 8. Podbeskidzie Bielsko-Biała 4012; 9. GKS Jastrzębie 3758; 10. Puszcza Niepołomice 3604; 11. Resovia Rzeszów 3121; 12. Zagłębie Sosnowiec 3037.

* Premie PJS w I lidze (wszystkie kwoty brutto!): 1. 1 600 000 zł; 2. 1 300 000 zł; 3. 1 100 000 zł; 4. 800 000 zł; 5. 600 000 zł; 6. 400 000 zł; 7. 200 000 zł.